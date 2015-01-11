К сведению жителей города!

Муниципальное унитарное предприятие «Управление автомобильного транспорта» доводит до вашего сведения, что с 4 октября в связи с уменьшением светового дня отменены рейсы по специальным садовым маршрутам:

№ 26-28 на 18.30 в сад, на 19.30 из сада;

№ 24-25 на 18.00 в сад, на 19.00 из сада.