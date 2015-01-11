Всемирный День туризма школа №41 посёлка Новогорный традиционно празднует в лесу на туристическом слёте. Ребята делятся итогами походного лета и строят планы на будущее, а ещё поют песни под гитару, готовят на костре кашу и, конечно же, проводят состязания на туристической полосе.

Не первый год на этот слёт приглашают и команду молодых сотрудников Аргаяшской ТЭЦ. Наравне со школьниками они разбивают бивуак и отправляются по маршруту: навесная переправа, «параллельные перила», вязка узлов, переноска пострадавшего – это лишь несколько этапов туристической полосы. На дистанции важны не только индивидуальные физические и технические данные, но, прежде всего, работа всей команды.

В этом году команда АТЭЦ изменилась наполовину: трое из участников стартовали впервые. Возможно, их недостаточный опыт и сказался на результате. В итоговом протоколе команда Аргаяшской ТЭЦ обосновалась на пятом месте. Конечно, боролись до последнего и уступили-то всего ничего, но всё же в тройку призёров войти не удалось. Первенствовала в этом году команда 9Б класса. Девятиклассники заслуженно победили. Ещё в прошлом году, будучи восьмиклассниками, они уже наступали на пятки своим соперникам из старших классов. Второе и третье места соответственно у 10А и 11А, на четвёртом месте – 9А.

Впрочем свой класс энергетики показали в индивидуальном забеге, первые два места разделили капитан команды Александр Ватлецов, электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций, и Роман Блинов, машинист паровых турбин.

Кроме Романа и Александра, в состав команды вошли Наталья Ибрагимова, ассистент технического директора; Ирина Кислова, инженер сектора расчетов и анализа ТЭП исполнительной дирекции генерации «Урал»; Данис Тлявсурин, ведущий инженер по релейной защите и автоматике электрического цеха, и Александр Кучицкий, электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений цеха АСУТП и КИП. Моральную поддержку на этапах оказывала Татьяна Мыларщикова, ведущий инженер отдела планирования и подготовки ремонтов.

«Впервые принимала участие в туристическом слете в качестве участника команды «Фортум». Было нелегко на дистанции, но захлестывали эмоции и азарт дойти до финиша. Команда просто супер, все друг друга поддерживали. Все очень понравилось!» - рассказывает Ирина Кислова.

Параллельно в туристической эстафете соревновались команды 5-7 классов. Здесь тоже велась бескомпромиссная борьба. Победу одержала дружная команда 6б класса. Кроме этого, для всех участников были организованы конкурсы туристической песни, бивуаков, вымпелов и фотографий. По завершении соревнований победителям и призёрам были вручены подарки от профсоюзной организации Аргаяшской ТЭЦ.

Подведя итоги минувшего сезона, школьники и сотрудники АТЭЦ уже планируют новые совместные мероприятия, в том числе соревнования, походы, экскурсии.

Сергей Чернов

Фото Сергей Чернов, Татьяна Мыларщикова