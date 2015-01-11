Наградили победителей конкурса «Мой земляк – Павел Фитин»

В правительстве Челябинской области состоялась церемония подведения итогов творческого конкурса среди школьников в честь 100-летия органов безопасности России и 110-летия со дня рождения начальника советской внешней разведки в годы Великой Отечественной П.М. Фитина «Мой земляк – Павел Фитин».

«Наш конкурс посвящен Павлу Фитину. Пусть это пока не большой, но очень значимый шаг в исследовании жизни и подвигов наших великих земляков. Я надеюсь, что участие в этом конкурсе станет для вас своеобразным трамплином для погружения в исследовательскую работу, в изучение наследия нашего края. Желаю удачи и большое спасибо вам за вашу исследовательскую деятельность», - обратился к участникам министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Организаторами конкурса выступили служба внешней разведки Российской Федерации, координационное бюро Совета ветеранов органов безопасности в УрФО, совместно с некоммерческой организацией «Военно-спортивный фонд Урал».

Одной из победителей, в номинации «Литературные работы», стала Елизавета Галяткина, ученица 8 класса МКОУ СОШ №1 Усть-Катавского городского округа Челябинской области. В качестве главного приза Елизавета получила возможность поехать в Москву для участия 10 октября 2017 года в церемонии торжественного открытия памятника П.М. Фитину, которую проведет директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.

Для справки:

Павел Михайлович Фитин, генерал-лейтенант, руководитель внешней разведки СССР, родился 15 декабря 1907 года в селе Ожогино, Шатровского района Курганской области. Во внешнюю разведку Фитин попал в 1938 году, за год, совершив головокружительную карьеру, был назначен заместителем начальника отдела внешней разведки. С 1939 по 1946 год Павел Фитин возглавлял внешнюю разведку органов госбезопасности СССР. За доблестную службу генерал-лейтенант Фитин был награжден двумя орденами Красного Знамени, орденами Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Ответственной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», нагрудным знаком «Почетный сотрудник госбезопасности», а также рядом других наград. Скончался 24 декабря 1971 года.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/nagradili-pobediteley-konkursa-moy-zemlyak-pavel-fitin-41140