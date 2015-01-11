На территории округа функционирует Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В этом центре живут и воспитываются 37 детей. В основном это подростки старше 11 лет.

Ребенку нужна семья

На учете в отделе опеки и попечительства состоит большое количество граждан — кандидатов в усыновители, опекуны, приемные родители, желающих принять в свою семью ребенка от 0 до 7 лет. К сожалению, у воспитанников центра старше 11 лет шансов быть устроенными в семью практически нет, но каждый независимо от возраста мечтает обрести семью, быть любимым, почувствовать ласку.

Семья выходного дня («гостевой режим») — это форма помощи ребенку без оформления его постоянного проживания в семье. В выходные, праздничные или каникулярные дни воспитанник центра на правах гостя посещает и кратковременно проживает в семье граждан, оформивших заключение о возможности временной передачи ребенка в семью.

Семья выходного дня дает возможность ребенку получить моральную поддержку и помощь не только пока он в гостях, но и во время его нахождения в учреждении и в будущей жизни, так как обычно между ним и семьей завязываются переписка, телефонные контакты, таким образом, у ребенка появляется «родственник» и друг. Это делает его не столь одиноким, повышает самооценку и уровень иерархии среди детей в учреждении.

В гостевой семье ребенок видит то, что мы никогда не сможем сделать и смоделировать ни в одном детском доме — нормальные семейные отношения. Наши дети видят в гостевой семье, как «мама» и «папа» относятся друг к другу и к детям, как они ведут домашнее хозяйство. Ни один детский дом никогда не заменит семью ребенку-сироте. Какие бы мы ни строили красивые коттеджи для детских домов, какие бы ковры, мебель мы бы ни ставили внутрь, никогда малыш не будет счастлив в детском доме: ребенку нужна семья!

Готовим документы

Временная передача детей в семью не является формой устройства ребенка и осуществляется в интересах детей в целях обеспечения их воспитания и гармоничного развития. Срок временного пребывания ребенка в семье может быть от 1 дня до 3 месяцев. На период «гостевого режима» учреждение обеспечивает детей продуктами питания или денежной компенсацией на их приобретение.

Гражданин, желающий получить заключение органа опеки и попечительства о возможности временной передачи ребенка (детей) в свою семью, представляет в орган опеки и попечительства по месту своего жительства или пребывания соответствующее заявление по форме, утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации, а также следующие документы:

• копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

• справку органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие обстоятельств, указанных в подпункте «д» пункта 9 правил передачи детей временно в семьи граждан — лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, против общественной безопасности, а также лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления;

• справку лечебно-профилактического учреждения об отсутствии у гражданина заболеваний, указанных в подпункте «е» пункта 9 правил, — заболеваний в открытой форме или психических заболеваний, больных наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом; либо медицинское заключение по форме 164/у-96 (медицинское заключение по результатам освидетельствования гражданина (гражданки), желающего(ей) усыновить, принять под опеку (попечительство) ребенка или стать приемным родителем), выданное лечебно-профилактическим учреждением.

Справку об отсутствии у гражданина судимости специалисты отдела опеки и попечительства могут запросить самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.

Также будет проведено обследование жилого помещения на предмет созданных условий для пребывания детей в семье.

После этого орган опеки и попечительства подготовит заключение о возможности временной передачи ребенка в семью, которое будет действительно в течение двух лет.

Временная передача детей не допускается в семьи граждан:

— лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;

— лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных в родительских правах;

— бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;

— лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей;

— лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения

и общественной нравственности, против общественной безопасности, а также лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления;

— лиц, имеющих инфекционные заболевания в открытой форме или психические заболевания, больных наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом;

— лиц, не имеющих постоянного места жительства на территории Российской Федерации.

Их судьба зависит от нас

В настоящее время семьи граждан и родственников посещают три воспитанника центра, но еще более 25 детей нуждаются в вашей заботе и любви. Уважаемые граждане, в наших силах сделать ребенка, оставшегося без попечения родителей, счастливым! От нас с вами зависит, как сложится судьба этих ребятишек.

По всем интересующим вас вопросам вы можете обратиться в отдел опеки и попечительства управления социальной защиты населения по адресу: г. Озерск, ул. Космонавтов, д. 20, каб. 119 и 122. Вы также можете получить консультацию по телефонам: 6-55-65 и 2-17-93.

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