Спортивный сезон начинается с хороших новостей

В новом тренировочном сезоне воспитанники секции детского хоккея ДЮСШ Озерска будут готовиться к занятиям в уютном и удобном помещении. В течение лета в раздевалке, расположенной в здании павильона на стадионе «Труд», был проведён косметический ремонт и установлена новая мебель. 4 октября юные хоккеисты вместе с родителями впервые увидели обновлённое за лето помещение.

– Для нас и для детей это действительно была большая проблема, – рассказывает представитель родительского комитета Олег Древнов. – Ребята из разных секций ютились в одной раздевалке, форму и спортивный инвентарь детям приходилось постоянно приносить и уносить с собой. В этой раздевалке, которой пользовались взрослые ребята, была перегородка и она разделяла помещение на два маленьких отсека, это было очень неудобно. После ремонта комната выглядит нарядно. Мы ездили на тренировки в Кыштым, Снежинск, в Челябинске были во дворце спорта «Трактор» и такой раздевалки мы нигде не видели. Сейчас здесь всё сделано очень здорово, спасибо, что для наших детей созданы такие замечательные условия.

– Весной, когда в Озерске проводился детский хоккейный турнир, родители обратились в управление по физической культуре и спорту с предложением обновить это помещение, чтобы у нашей детской хоккейной команды появился свой дом, – отметил начальник управления по физической культуре и спорту администрации Артур Гаврилов. – Это предложение поддержал директор МБУ «Арена» Сергей Родин и сейчас мы видим, что получилась светлая, просторная, удобная раздевалка. Я думаю, что со временем за каждым юным игроком будет закреплён свой шкафчик, детям будет здесь комфортно.

Как пояснил директор МБУ «Арена» Сергей Родин, все работы по ремонту помещения были выполнены силами муниципального предприятия: окрашены стены, демонтирована старая перегородка, на одном из озерских предприятий по заказу изготовлена мебель, на полу выполнен настил из фанеры, на котором, ближе к сезону, будет уложено резиновое покрытие.

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