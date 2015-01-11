Почти 70% жителей Челябинска удовлетворены своей жизнью

Почти 70% жителей Челябинска удовлетворены своей жизньюСпециалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС провели социологическое исследование среди жителей города Челябинска, и выяснили, насколько горожане довольны своей жизнью. Почти 70% южноуральцев дали положительный ответ, сообщает Челябинский филиал РАНХиГС.

«Данные социологического опроса, проведенного в Челябинске, демонстрируют доминирование позитивных оценок над негативными. 69,6% горожан в той или иной степени удовлетворены собственной жизнью», – отмечают социологи.

Соцопрос проводили с 26 по 31 мая 2017 года, участие в нем приняли 700 человек старше 18 лет. Из них 14,7% полностью удовлетворены уровнем своей жизни, 54,9% скорее удовлетворены. В итоге 69,6% опрошенных в целом довольны качеством жизни. 18.6% жителей города скорее не удовлетворены и 6,4% совершенно не удовлетворены собственной жизнью. Еще 5,4% затруднились ответить на вопрос.

«В группе удовлетворенных своей жизнью челябинцев больше молодых горожан, в возрасте от 18 до 30 лет, что неудивительно – для молодых характерны более позитивные оценки происходящего, молодость воспринимает жизнь как бесконечное и всегда лучшее будущее. Кроме того, в данной группе больше жителей Челябинска с высшим образованием и тех, кто оценивает свой уровень дохода как средний, выбирая для его характеристики оценочную позицию «живем нормально, но приходится экономить», – сообщают социологи РАНХиГС.

Среди тех, кто не доволен своей жизнью, большинство людей в возрасте старше 50 лет. А также те, кто выбрали варианты ответа: «денег хватает только на питание» и «живем за гранью бедности, денег не хватает даже на питание». Есть тенденция распределения данных по районам города. Удовлетворенные жизнью горожане чаще встречались в Курчатовском районе, а недовольных – в Ленинском районе города.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/pochti-70-zhiteley-chelyabinska-udovletvoreny-svoey-zhiznyu-41172