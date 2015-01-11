Рейс из Екатеринбурга в Дубай отменен: пассажиров Flydubai везут из Кольцово в Челябинск

Из-за низкого сцепления с полосой командир воздушного судна, следующего из Дубая (ОАЭ) в Екатеринбург, принял решение сесть в Челябинске – вылетать обратно самолет также будет из столицы Южного Урала, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 9 октября, более 100 пассажиров рейса Екатеринбург – Дубай вынуждены совершить поездку до Челябинска на автобусе. Вылет, который был запланирован в Кольцово на 7.00, отменен. Туристы стартуют из Челябинске в 12.00.

Накануне командир экипажа Boeing-737 авиакомпании Flydubai принял решение о посадке самолета, направлявшегося в Екатеринбург, в Челябинске. По предварительным данным, причиной стали неподходящие метеоусловия в Кольцово, вызвавшие плохое сцепление с полосой.

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