В области стартовал проект тренировочного тестирования по технологиям ОГЭ и ЕГЭ

Региональный центр оценки качества и информатизации образования совместно с федеральным центром тестирования в четвёртый раз проведут тренировочное тестирование для учеников 9-х и 11-х классов Челябинской области, сообщает министерство образования.

Для проверки знаний обучающихся используются тестовые материалы, разработанные ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», структурированные аналогично контрольным измерительным материалам ОГЭ и ЕГЭ с учетом спецификаций 2018 года по образовательным предметам.

Благодаря участию в тренировочном тестировании участники получат представление о процедуре экзаменов, отработают навыки по заполнению экзаменационных бланков, оценят свои возможности в решении заданий в соответствующей психологической обстановке.

«Участники тренировочного тестирования Челябинской области получат возможность работать с оригинальными экзаменационными бланками и увидеть технологию проведения тестирования идентичную той, которая будет проводиться в основной период сдачи экзаменов во всех пунктах проведения», – отметил директор РЦОКИО Андрей Барабас.

Тренировочное тестирование проводится по следующим предметам: русский язык, математика (базовый и профильный уровень для 11 класса), литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, английский язык (для 11 класса), информатика и ИКТ.

Принять участие и проверить свои знания смогут учащиеся 9-х и 11-х классов всех муниципальных образований области.

Сводные заявки на проведение тренировочного тестирования принимаются до 1 ноября в ГБУ ДПО РЦОКИО. Всю дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (351) 217-31-10.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-oblasti-startoval-proekt-trenirovochnogo-testirovaniya-po-tehnologiyam-oge-i-ege-41208