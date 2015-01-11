Авария парализовала движение в сторону аэропорта в Челябинске

Сегодня утром, 9 октября, жители Челябинска встали в пробке на подъезде к челябинскому аэропорту. Крупный затор образовался на мосту на железнодорожном переезде в Металлургическом районе в час пик. Как сообщают участники пробки, затор спровоцирован аварией, на дороге по направлению из города уже скопилось несколько сотен машин.



На пересечении улиц Морская и Монтажников в Металлургическом районе отмечаются затруднения. Скорость движения на данному участке дороге в обоих направлениях снижена. Скорость на отрезке от улицы Мраморной до улицы Монтажников снижена до 10–15 километров в час. Аналогичная скорость отмечается в обратном направлении. — сообщили в сервисе «Яндекс. Пробки».







Отметим, что в целом движение в Челябинске оценивается как плотное. Сервис «Яндекс. Пробки» сообщал о 5-балльных затруднениях на дорогах к 9 часам утра.



Источник: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/doroga-na-aeroport-vstala/