Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

7 и 8 октября оно без стыда и совести укатилось от бабушки и дедушки из Озёрского театра кукол, а затем обвело вокруг пальца зайца, волка и медведя.

Премьера в "Золотом петушке" всегда ожидается с большим нетерпением. Особенно для самых маленьких зрителей. И на открытии 66-го театрального сезона актёры-кукольники представили новый спектакль "Колобок" для детей с трёх лет.

Сюрприз, который ждал эту требовательную публику в зале, предварила традиционная для начала сезона интермедия в фойе. На этот раз Золотого Петушка - символ театра - пришлось вызволять из плена коварных пиратов. Дружные танцы и громкие аплодисменты маленьких "спасателей" перевоспитали морских разбойников, они отпустили пернатого пленника и остались жить в театре кукол. А исправившаяся атаманша корсаров Мери даже устроила для юных победителей шоу мыльных пузырей.

После интермедии маленькие зрители вместе с мамами, папами, бабушками и дедушками расположились в зале, чтобы ещё раз вспомнить приключения своенравного Колобка и удивиться неожиданному финалу.

- Текст «Колобка» режиссер-постановщик Дмитрий Ерохин максимально сохранил, добившись эффекта узнавания родной доброй старой сказки. Причем за основу спектакля взята наиболее архаичная редакция А. Н. Толстого, поэтому для кого-то песенка Колобка может зазвучать совершенно непривычно. И неожиданные повороты сюжета так же ждут зрителей даже в этой сказке, - рассказала завлит театра Ольга Жукова.

О работе над спектаклем рассказал режиссер-постановщик Дмитрий Ерохин

Кроме сюрприза в спектакле, юных поклонников театрального искусства в новом сезоне ждёт ещё один.

Итак, 66-ой театральный сезон стартовал. Помимо премьерных показов "Колобка" 14 и 15 октября, в этом месяце самые верные почитатели Озёрского театра кукол смогут увидеть уже давно полюбившиеся старые добрые сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Заяц, Лиса и Петух», «Серая Шейка», «Сказка про Василису Премудрую». Следите за анонсами!

Материал подготовила Юлия Женина