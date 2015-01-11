Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

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Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

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А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

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Актуальный комментарий. 20.03.2016

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| Новости » Культура

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

7 и 8 октября оно без стыда и совести укатилось от бабушки и дедушки из Озёрского театра кукол, а затем обвело вокруг пальца зайца, волка и медведя.

Премьера в "Золотом петушке" всегда ожидается с большим нетерпением. Особенно для самых маленьких зрителей. И на открытии 66-го театрального сезона актёры-кукольники представили новый спектакль "Колобок" для детей с трёх лет.

Сюрприз, который ждал эту требовательную публику в зале, предварила традиционная для начала сезона интермедия в фойе. На этот раз Золотого Петушка - символ театра - пришлось вызволять из плена коварных пиратов. Дружные танцы и громкие аплодисменты маленьких "спасателей" перевоспитали морских разбойников, они отпустили пернатого пленника и остались жить в театре кукол. А исправившаяся атаманша корсаров Мери даже устроила для юных победителей шоу мыльных пузырей.

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

 

После интермедии маленькие зрители вместе с мамами, папами, бабушками и дедушками расположились в зале, чтобы ещё раз вспомнить приключения своенравного Колобка и удивиться неожиданному финалу.

- Текст «Колобка» режиссер-постановщик Дмитрий Ерохин максимально сохранил, добившись эффекта узнавания родной доброй старой сказки. Причем за основу спектакля взята наиболее архаичная редакция А. Н. Толстого, поэтому для кого-то песенка Колобка может зазвучать совершенно непривычно. И неожиданные повороты сюжета так же ждут зрителей даже в этой сказке, - рассказала завлит театра Ольга Жукова.

О работе над спектаклем рассказал режиссер-постановщик Дмитрий Ерохин

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

 Кроме сюрприза в спектакле, юных поклонников театрального искусства в новом сезоне ждёт ещё один.

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

Разыскивается дерзкое хлебобулочное изделие

Итак, 66-ой театральный сезон стартовал. Помимо премьерных показов "Колобка" 14 и 15 октября, в этом месяце самые верные почитатели Озёрского театра кукол смогут увидеть уже давно полюбившиеся старые добрые сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Заяц, Лиса и Петух», «Серая Шейка», «Сказка про Василису Премудрую». Следите за анонсами!

Материал подготовила Юлия Женина

 

Ключевые теги: театр кукол, премьера, открытие театрального сезона.

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