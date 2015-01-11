Что нового ждет абитуриентов в 2018 году

В октябре вузы должны объявить правила приема. Что они и сделали. Когда можно прийти с заявлением в приемную комиссию? Будут ли вузы проверять сочинение? Сколько баллов дадут за аттестат с отличием?

Прием документов в 2018 году начнется не позднее 20 июня и закончится 26 июля. Если в вузе есть собственные экзамены или творческие испытания, то раньше - до 10 июля. Заявления, как и прежде, разрешено подавать на три специальности в пять вузов. Можно - по электронной почте. Минимальные баллы, которые нужно получить на ЕГЭ, чтобы иметь право поступать в вузы, уже определены Рособрнадзором. По русскому языку надо набрать на ЕГЭ хотя бы 36 баллов, по математике - 27. Ведущие вузы этот порог повышают. Скажем, в МГИМО на многие специальности минимум по русскому и иностранным языкам - 70 баллов, по математике на "экономику", "международные экономические отношения" надо принести 55 баллов. Если сдал языковой экзамен в МГИМО меньше чем на 60 баллов, из конкурса выбываешь.

В ВШЭ есть специальности, где минимальный порог чуть не в три раза выше того, что утвердил Рособрнадзор. Чтобы подать документы на "математику" надо принести 75 баллов ЕГЭ по этому предмету. На "мировой экономике" минимум по иностранному языку 70 баллов. А на одну из самых престижных программ двух дипломов, к слову, платную, минимум по языку - 75.

МГУ, ВШЭ будут их перепроверять и учитывать сочинения. Медицинскую справку в вузы предоставлять не надо. Но есть исключения. В МГУ попросят пройти медосмотр тех, кто идет на "лечебное дело", "фармацию", "педагогику и психологию девиантного поведения".

С этого года у выпускников есть возможность получить одновременно диплом МГУ и совместного университета МГУ и Пекинского политехнического института в Шэньчжэне. Прием пока открыт на три программы бакалавриата - "прикладная математика и информатика", "химия, физика и механика материалов" и "экономика". Обучение в совместном университете платное, но студентам будут выплачиваться стипендии и компенсации за жилье.

Все больше вузов предлагают программы двойных дипломов и возможность учебы за границей в вузе-партнере. Такие программы есть в ИТМО, Дальневосточном федеральном университете, Новосибирском госуниверситете, МГМУ им. Сеченова, Санкт-Петербургском политехническом университете им. Петра Великого.

В 2018 году будет снижено число бюджетных мест на экономических и юридических специальностях, так как, по данным минобрнауки, работу по профессии находят не более половины выпускников. Зато будет увеличено количество мест на инженерные направления (им отдадут до 45 процентов), 12 процентов мест получат педагогические факультеты и педвузы и 5 процентов - медвузы.

В итоге бакалавриат получит 315 тысяч бюджетных мест (включая заочку), специалитет - 74 тысячи мест (с заочкой), магистратура - 207 тысяч мест. 15 тысяч бюджетных мест будет отдано аспирантам, 12 тысяч - ординаторам.

Инфографика "РГ": Леонид Кулешов/Ирина Ивойлова

Календарь абитуриента

20 июня - не позднее этого числа вузы начнут прием документов

26 июля - заканчивается прием заявлений

27 июля - начинается зачисление

29 июля - приказ о зачислении

3 августа - второй приказ о зачислении

8 августа - зачисление на свободные места и платные отделения.

Результаты ЕГЭ какого года можно принести в вузы?

2014, 2015, 2016, 2017 и 2018-го.

Кому разрешат сдать вступительные экзамены в вузе?

- Инвалидам

- Иностранным гражданам

- Тем, кто учился в русских школах за границей и не имел возможности сдать ЕГЭ

Прямая речь

Виктор Садовничий, ректор МГУ:

- Мы вышли на прием 10 тысяч человек. Средний балл в МГУ в этом году был 85, конкурс - более 7 человек на место. Есть факультеты, где конкурс составил 50 человек на место. В зарубежные филиалы мы приняли 900 человек. Это филиалы в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Армении, Азербайджане. Мы открыли филиал в Словении, там пока одна экономическая программа, но со следующего года он будет полноценным филиалом с приемом и на другие программы. Мы открыли совместный университет МГУ и Пекинского политехнического института в Шэньчжэне и приглашаем туда абитуриентов. В МГУ начал работать факультет космических исследований. Был прием на магистерские программы. В том числе "Методы и технологии дистанционного зондирования Земли", "Государственное управление космической отрасли", "Интеллектуальные технологии смешанной реальности для космических систем", "Физические условия космического пространства и планирование космических миссий". Сейчас разрабатываются новые магистерские программы и программы специалитета. В 2018 году планируется начать набор студентов на первые курсы.

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