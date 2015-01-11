Десятки машин встали на М-5 из-за «битумного дождя» на Урале

Более 40 автомобилистов вынуждены были прервать свой путь и оттирать машины от гудрона на трассе М-5 между Екатеринбургом и Челябинском – дорожные рабочие поливали встречный поток, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Вопиющий случай произошел еще 7 октября на трассе Екатеринбург – Челябинск в Свердловской области, однако некоторые автовладельцы не могут отмыть машины до сих пор. Со слов очевидцев, битумовоз ехал по обочине навстречу потоку с открытым распылителем гудрона, обливая автомобили. Фонтан бил с таким напором, что заливало крыши даже грузовиков. Водителям пришлось сразу же останавливаться, так как продолжать движение было невозможно.

Всего пострадали более 40 машин. Очевидцы рассказывают, что вызвали сотрудников ДПС, которые раздали всем бланки для дачи объяснений и собрали материал. Представитель дорожной службы, выполнявшей работы, прибыл на место через пять часов и предложил компенсировать мойку в размере 2 тыс. рублей каждому пострадавшему

Между тем, автомобилисты сетуют на то, что «встряли» на большую сумму. Так, многим пришлось менять дворники, которые приходили в негодность после стирания гудрона. С их слов, потребовались не менее трех моек, чтобы полностью избавиться от жирных следов, а также полировка и выскребание битума из всех щелей. Кому-то даже пришлось снимать радиатор и бампер, чтобы полностью отмыть авто.

Ряд водителей собирает чеки, чтобы обратиться в суд за полным возмещением материального ущерба, а также упущенной выгоды из-за простоя и нарушенных рабочих планов

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