Проекты Челябинской агломерации и курорта Кисегач признаны лучшими архитектурными практиками России

Челябинская область получила «Золотой знак» федерального смотра-конкурса «Регионы России». Конкурс традиционно проводится Союзом архитекторов России совместно с министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации в рамках международного фестиваля «Зодчество», сообщает пресс-служба министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Регион удостоился первой премии в разделе «Лучшие архитектурные практики», в номинации «Проекты градостроительных ансамблей и комплексов». Жюри выбирало лучшие среди работ, выполненных по государственным или муниципальным заказам, либо при поддержке органов власти субъектов Российской Федерации или муниципальных образований.

Челябинская область представляла экспозицию из двух проектов: Челябинской агломерации и курорта Кисегач.

«Обе работы эксперты отметили за комплексный подход в планировании с учетом интересов всех факторов, таких, как природоохранное законодательство, транспортная инфраструктура, интересы жителей и бизнеса, – рассказал начальник управления архитектуры и градостроительства министерства строительства региона Антон Серебровский. – Эта награда – большая ответственность. Мы постараемся в будущем не уронить эту высокую планку».

Это уже не первая награда, которую получает область на смотре-конкурсе «Регионы России». В 2014 году представители региона уже привозили домой «Серебряный знак» в номинации «Лучшая реализация, последовательность и преемственность».

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/proekty-chelyabinskoy-aglomeracii-i-kurorta-kisegach-priznany-luchshimi-arhitekturnymi-41263