У себя искать не пробовали? В «Росатоме» уже знают, откуда и чей над Европой рутений

Следы радиоактивного изотопа рутений-106 (Ru-106), обнаруженные в атмосфере нескольких европейских стран и вызвавшие там очередной переполох, ведут не в Россию, как пытались это представить, а в одну из стран на востоке Евросоюза.

Такой вывод напрашивается из официального заявления департамента коммуникаций ГК "Росатом", который поступил в "РГ" в полдень, 11 октября.

"В последние дни, - говорится в документе, - участились обращения в госкорпорацию "Росатом" представителей средств массовой информации по поводу обнаружения в атмосфере на территории Европы следов изотопа рутений-106 (Ru-106) и предположений, что источник выбросов якобы может находиться на одном из предприятий в районе Южного Урала".

В ответ на всякого рода догадки, голословные утверждения и даже обвинения в адрес российских атомщиков, с их стороны заявлено следующее: "Радиационная обстановка вокруг всех объектов атомной отрасли Российской Федерации в пределах нормы и соответствует естественному радиационному фону".

Однако, учитывая возникшую в обществе обеспокоенность, специалисты "Росатома" в дополнение к собственной информации обратились за сведениями в Росгидромет о возможном содержании Ru-106 в атмосфере - в том числе вокруг объектов атомной отрасли.

И вот резюме: "Данные, полученные из cистемы радиационного мониторинга Росгидромета, свидетельствуют, что в пробах аэрозолей в период с 25 сентября по 7 октября на территории Российской Федерации, в том числе и на Южном Урале, Ru-106 не обнаружен, кроме единственного пункта измерения в Санкт-Петербурге".

Но и в этой точке, как выясняется, концентрация Ru-106 за период со 2 по 6 октября была ничтожна - 115,4 мкБк/м[3]. Из пояснений, данных "РГ" специалистами, это на четыре порядка ниже того, что регламентировано Нормами радиационной безопасности (НРБ).

Одновременно с этим приведены данные мониторинга на территории Европы. Это, подчеркнем, уже подтвержденные сведения из МАГАТЭ. И они таковы: концентрация Ru-106 в воздухе над Румынией составляла 145 000 мкБк/м[3], над Италией - 54 300, Украиной - 40 000, Словенией - 37 000, Польшей - 9 930 мкБк/м[3]. Если сопоставить эти цифры и вспомнить тот уровень, что обнаружен в районе Петербурга, даже не специалист может понять, где и внутри чьих границ надо искать утечку - как источник фейковых новостей и переполоха. Но в "Росатоме", куда мы обратились за комментариями, дали понять, что не в их правилах на кого-то другого указывать пальцем.

Поэтому общий вывод в заявлении сдержанный: "Предприятия атомной отрасли России не могут рассматриваться в качестве источника выброса Ru-106. Версия о якобы российском происхождении загрязнения несостоятельна".

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