Выставка работ Евстолии Ивановой

Библиотека семейного чтения (Уральская, 7) приглашает озерчан на выставку авторских работ Евстолии Ивановой.
Евстолия Александровна Иванова родилась в 1930 году в городе Кострома. Училась в индустриальном техникуме. С 1949 года живёт в Озёрске. Работала по специальности химик-аналитик на заводе 25. В 1955-1979 годах – в ЦЗЛ. Ветеран труда, ветеран атомной энергетики и промышленности.
Рисовать любила с детства. Вплотную занялась рисованием в 90-е годы 20 века. За это время создано более 150 работ. Первая персональная выставка Евстолии Ивановой состоялась в 2016 году в музее «Город» в Барнауле.
Сегодня Евстолия Александровна продолжает рисовать. Новые творческие идеи, вдохновение, рисунки она переносит на бумагу. Техника рисования: карандаш, фломастер, гелевая ручка.
Выставка работает до 28 октября по адресу ул. Уральская, 7.
Справки по тел. 6-72-35.
http://www.libozersk.ru
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