Выставка работ Евстолии Ивановой

Библиотека семейного чтения (Уральская, 7) приглашает озерчан на выставку авторских работ Евстолии Ивановой.

Евстолия Александровна Иванова родилась в 1930 году в городе Кострома. Училась в индустриальном техникуме. С 1949 года живёт в Озёрске. Работала по специальности химик-аналитик на заводе 25. В 1955-1979 годах – в ЦЗЛ. Ветеран труда, ветеран атомной энергетики и промышленности.

Рисовать любила с детства. Вплотную занялась рисованием в 90-е годы 20 века. За это время создано более 150 работ. Первая персональная выставка Евстолии Ивановой состоялась в 2016 году в музее «Город» в Барнауле.

Сегодня Евстолия Александровна продолжает рисовать. Новые творческие идеи, вдохновение, рисунки она переносит на бумагу. Техника рисования: карандаш, фломастер, гелевая ручка.

Выставка работает до 28 октября по адресу ул. Уральская, 7.

Справки по тел. 6-72-35.

http://www.libozersk.ru