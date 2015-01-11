Саженцы с «большой земли» — подарок для Метлино

В минувшую субботу в Метлино были высажены молодые деревца, которые в будущем должны украсить поселок и стали первым шагом по благоустройству территории в его центральной части.

В экологической акции приняли участие несколько человек: начальник отдела администрации ОГО по п. Метлино Лариса Кунакбаева, депутат Собрания депутатов ОГО Ольга Хакимова, помощник депутата Спартак Гайсин, спортсмены-общественники – Сергей Афонин и Станислав Сайдулин и другие.

Ольга Хакимова:

- За два часа мы успели посадить 30 маленьких кленов остролистных, еще 10 саженцев передали поселковой больнице, 10 – в частные руки, во дворы. Огромная благодарность всем, кто пришел помочь в свой выходной!

По данным участников акции, саженцы были безвозмездно переданы в Метлино общественным движением «Родной лес» (г. Челябинск), их привез лично Ярослав Магазов, который часто бывает в поселке по семейным обстоятельствам. Деревянные колышки для укрепления молодых и хрупких деревьев появились благодаря помощи Леонида Гибадуллина, хозяина местной "пилорамы".

В будущем и руководство поселка, и депутат, и энтузиасты хотели бы видеть на месте, где они посадили клены, зону отдыха – здесь в прежние добрые времена жители могли отдохнуть на скамейках в тени деревьев. Позже территория была передана частному предпринимателю, который превратил ее в пустырь. Благоустроить заброшенный участок – идея, для реализации которой метлинцам нужны помощники. Основные надежды Ольга Хакимова связывает с социально ответственным бизнесом и тем же общественным движением «Родной лес».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/33566/