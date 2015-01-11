Ветераны удачно отстрелялись в зачет спартакиады

В начале октября в стрелковом тире Озерского технического колледжа состоялись соревнования по пулевой стрельбе среди ветеранов в зачет Спартакиады «Здоровье-2017». В отличие от других ее этапов этот оказался наиболее массовым по числу участников и эмоциональным - по накалу борьбы.

Проверить свои навыки в пулевой стрельбе пришли бывшие работники «ПО «Маяк», городских и строительных предприятий, коммерческих структур. Несмотря на возраст, на занятость, иногда и на здоровье, ветераны с удовольствием участвуют во всех проводимых для них соревнованиях и доказывают, что им доступны различные виды спорта.

В пулевой стрельбе были достигнуты следующие результаты:

Лидеры: Кривенко Валентина (городские организации) и Губайдуллин Галимян (завод 23) – они набрали по 45 очков из 50.

ЖЕНЩИНЫ

45 – 54 года

I место - Гречко Татьяна («Стрелец») – 39 очков

II место - Шубина Галина (завод 235)

III место - Швейкина Елена (завод 235)

55 – 59 лет

I место - Щербатова Маргарита (завод 235) – 42 очка

II место - Чернышова Галина («Молния»)

III место - Пенягина Людмила (завод 235)

60 – 69 лет

I место - Кривенко Валентина (управление образования) – 45 очков

II место - Кадочникова Зинаида (завод 156)

III место - Кротова Ирина (мкр. «Надежда»)

70 – 74 года

I место - Умарова Лидия ("Медик") – 25 очков

II место - Жемчужная Людмила (управление «ПО «Маяк»)

III место - Назарова Алефтина (завод 20)

70 лет и старше

I место - Филиппова Татьяна (мкр. «Огонек») – 25 очков

II место - Бурундасова Римма (управление образования)

III место - Савинова Альфа («Олимп»)

МУЖЧИНЫ

55 – 59 лет

I место - Бакаев Игорь (завод 20) - 34 очка

II место - Певатов Алексей (завод 235)

III место - Аллин Владимир (завод 20)

60 – 64 года

I место - Губайдуллин Галимян (завод 23) – 45 очков

II место - Ночвин Петр (завод 235)

III место - Евграфов Александр (завод 235)

65 – 74 года

I место - Сафончик Александр (завод 20) - 42 очка

II место - Куземкин Владимир (ЖЭК-7)

III место - Яшнов Леонид (завод 156)

75 – 79 лет

I место - Щербаков Владимир (завод 23) - 28 очков

II место - Корякин Геннадий (завод 235)

III место - Козловский Анатолий (УВД)

80 лет и старше

I место - Свиридов Виктор (завод 20) - 36 очков

II место - Русаков Анатолий (завод 20)

III место - Ведерников Владимир (завод 235)

По итогам соревнований составлена сборная ветеранов Озерского городского округа для участия в 6-ой Спартакиаде ветеранов Челябинской области, которая пройдет 26 октября в г. Челябинске.

Информация предоставлена МБУ "Арена".