Оперативная обстановка на 13 октября 2017 года

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа

1. Сегодня пятница 13 октября 2017 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была --1 град. С

• атмосферное давление 743 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 91 %

• ветра нет м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло 2 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения Матросова 16,

К.Маркса 6-2п, Монтажников 22, Лермонтова 4, с 9 часов до оконч

Кирова 9,Октябрьская 20, Космонавтов 34, с 9 до 12 часов

Семёнова 3- с 1по5п-ы, с 9 до 13 часов

Герценга 6,8 с 13 часов до оконч

2 В сетях электро-снабжения Ленина 44,46,48, Советская 3,4,5 с 9 до 17 часов

3 В сетях горячего водоснабжения теплоснабжения Матросова 16, с 9 часов до оконч

К.Маркса 6-2п, Монтажников 22, К.Маркса 27, , Кирова 9, Лермонтова 4,Октябрьская 20, Космонавтов 34, Набе-

Режная 39, Строительная 56,Космонавтов 34, с 9 до 12 часов

Семёнова 3- с 1по5п-ы, с 9 до 13 часов

Блюхера 17 с 10 до 14 часов

Дзержинского 35-18п, с 8ч30м до оконч

Вниманию жителей округа!

Согласно постановлению главы администрации Озерского городского округа руководителям организаций независимо от форм собственности до 30 октября организовать уборку и вывоз мусора с закрепленных и прилегающих территорий (до 5 метров по периметру границ землепользования), уличных газонов, тротуаров и проезжей части дорог.

В связи с этим до 30 октября разрешено бесплатное пользование специализированным полигоном твердых коммунальных отходов за исключением вывоза строительного мусора.

Уважаемые озерчане!

14 октября с 09 до 15 часов на площади им. В.И.Ленина будет организована расширенная продажа сельскохозяйственной продукции «Золотая Осень-2017».

Просьба к владельцам автотранспорта – убрать свои автомобили с площади на время проведения ярмарки.

2.2. Гидрологическая обстановка: в норме. 2.3. Лесопожарная обстановка: в норме.

2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.

2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет.

С начала года на водоемах области погибло 46 человек. За аналогичный период 2016 года на водоемах области погибло 78 человек.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

III. Прогноз возможных ЧС на 13.10.2017 г.

3.1. Опасные явления: не прогнозируются.

3.2. Комплекс неблагоприятных явлений: не прогнозируется.

3.3. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область. Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер юго-восточный, восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью от минус 1º до плюс 4º, в горах и низинах до минус 5º, днем плюс 9-14º, в южных районах до плюс 17º.

3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: В соответствии с прогнозируемыми классами пожарной опасности и сложившейся обстановкой (Р=0,2) возникновение очагов природных пожаров на территории Озерского городского округа не прогнозируется.

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости при туманах, а также нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).

3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: Сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с неустойчивыми погодными явлениями, низкой температурой воздуха ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано _189_ обращений граждан.

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