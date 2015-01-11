Виктория Сахарова: «Хороший «ресурс» для выхода из демографического кризиса – снижение числа абортов»

За 8 месяцев 2017 года в Челябинской области родилось на 3 тысячи 700 детей меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Тем временем, год назад темпы снижения рождаемости были значительно ниже – спад составлял не более 450 родившихся детей, сообщает министерство здравоохранения.

«Число рождений сильно снижается как по всей стране, так и в Челябинской области, и эта тенденция будет продолжаться, поскольку в фертильный возраст вступили молодые люди, рожденные в 90-е годы, а их значительно меньше, чем в предыдущих поколениях, – пояснила заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова. – При этом людей, рожденных в послевоенное время, практически в два раза больше, чем тех, кто находится в репродуктивном возрасте. Поэтому мы действительно переживаем демографический кризис».

По словам Виктории Сахаровой, в этих условиях крайне важно сохранить жизнь каждому ребенку и минимизировать младенческую смертность. За 8 месяцев 2017 года этот показатель снизился до 5,0 на тысячу родившихся – это ниже среднероссийского уровня. Добиться этого во многом помогло открытие нового здания областного перинатального центра, которое позволило сконцентрировать максимальное количество преждевременных родов и родов у пациенток группы высокого риска по материнской и детской патологии.

«Хороший «ресурс» для исправления демографической ситуации – снижение числа абортов, сделанных по желанию женщины. Их количество за последние годы удалось снизить в разы, и сейчас их не больше 10 тысяч в год. Но и эту цифру можно снижать. И именно здесь кроется большой потенциал. В области сегодня работают кризисные центры, где медицинские, социальные работники, психологи, юристы комплексно оценивают ситуацию каждой женщины и помогают ей принять верное решение и сохранить беременность, – подчеркнула Виктория Сахарова. – Если раньше основным мотивом для решения об аборте становился юный возраст, то сегодня на этот шаг все чаще решаются женщины старше 30 лет, у которых есть спутники жизни, нет жилищных проблем. Мы проводили опрос среди разных слоев населения, чтобы выяснить, что же мешает выносить и родить ребенка. И самым популярным ответом оказалась неуверенность в своем мужчине и его надежности».

При этом заместитель министра отметила, что южноуральские семьи все чаще решаются на рождение второго и третьего ребенка, в моду входит многодетность, и это, безусловно, положительная тенденция.

Полная запись пресс-конференции доступна на сайте «Первый областной» по ссылке.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/viktoriya-saharova-horoshiy-resurs-dlya-vyhoda-iz-demograficheskogo-krizisa-snizhenie-41320