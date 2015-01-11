Челябинские хирурги открыли беременной пациентке «второе дыхание»

ЛОР-хирурги челябинской областной больницы провели экстренную операцию беременной женщине, которая внезапно лишилась голоса и возможности нормально дышать, сообщает министерство здравоохранения.

18-летняя жительница Троицка попала в больницу на 35 неделе беременности с сильнейшей одышкой и длительным отсутствием голоса. Обычно в такой ситуации пациенту устанавливают трахеостому (специальную трубку в отверстие на шее, чтобы пациент не задохнулся). Иногда из-за осложнений или побочных заболеваний пациенту приходится годами жить с этим приспособлением. Врачи решили избавить молодую женщину от таких неудобств. К необычной пациентке пригласили анестезиологов и гинекологов и после консилиума приняли решение обойтись без трахеостомы. Сразу же провели вмешательство на гортани и под щадящим наркозом очистили дыхательные пути от полипов.

«В этом преимущество многопрофильной клиники, – пояснил главный оториноларинголог министерства здравоохранения Челябинской области, заведующий отделением оториноларингологии ЧОКБ Илья Скирпичников. – Мы можем экстренно собрать консилиум с коллегами из других отделений, сообща выработать тактику операции. Более того, на совместных и взвешенных решениях всегда настаивает и руководство больницы. Главное – это достижение положительного результата для пациента».

Высокотехнологичная операция с применением лазера и без разрезов длилась чуть больше часа. Сразу после наркоза выяснилось, что у пациентки восстановилось нормальное дыхание и появился голос.

«Теперь молодая женщина сможет спокойно отправляться в роддом, – отметил лечащий врач пациентки, хирург-оториноларинголог Михаил Ковалев. – Ей уже не грозит кесарево сечение, которого было бы не избежать при проблемах с дыханием. Пациентке предстоит каждые три месяца приезжать к нам на контроль, чтобы вовремя заметить, если в ее состоянии что-то изменится».

Врачи ЛОР-отделения ЧОКБ пояснили, что высокотехнологичные операции на гортани теперь доступны всем южноуральцам, а наложение трахеостомы теперь проводится только в жизнеугрожающих ситуациях. После того как к пациенту вернется способность дышать, трубку уберут и проведут необходимые вмешательства на гортани.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/chelyabinskie-hirurgi-otkryli-beremennoy-pacientke-vtoroe-dyhanie-41313