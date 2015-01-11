49-летнего мужчину придавил старый бункер на территории завода в Миассе

Накануне, 12 октября, в Миассе во время работ по разбору конструкции из металла и бетона придавило 49-летнего мужчину. ЧП произошло на территории одного из заводов, где и находился бункер. Рабочие разбирали многотонную конструкцию, когда она обвалилась.



12 октября в Миасский спасотряд областной службы в 13 часов 10 минут поступил вызов на территорию завода «Миассэлектроаппарат». Прибыв на место, сотрудники спасотряда деблокировали пострадавшего из-под металлоконструкций и передали его сотрудникам скорой помощи. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.



Сейчас пострадавший госпитализирован, мужчина находится под присмотром врачей. Обстоятельства инцидента проверяются.



Напомним, 18 августа текущего года в Сосновском районе произошла трагедия. Местного жителя придавило бетонной плитой на заброшенной ферме, расположенной в поселке Прудный. Его тело из-под обломков с помощью специального оборудования извлекли сотрудники областной спасательной службы. Погибший находился там с товарищами.

Источник: https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/pridavil-bunker/