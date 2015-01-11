Ударим пастромой по магазинным колбасам!

Предлагаю употреблять замечательный продукт для завтрака и перекуса взамен всяких магазинных колбас и прочего неизвестно чего. Пастрома из куриной грудки – малозатратное и невероятно легкое в приготовлении блюдо. А главное, вкусное, полезное и натуральное.

Нам понадобится:

Филе курицы – 700-800 г

Хмели-сунели - 1 ч.л.

Паприка – 1 ч.л.

Сушеный молотый чеснок - 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Растительное масло – 50 г

Для начала нужно купить готовое филе курицы или грудку, с которой необходимо снять кожу. Далее приготовить маринад из соли, хмели-сунели, паприки, сушеного чеснока и растительного масла, просто перемешав их в чашке. Специи, которые я указал, могут быть заменены на любые другие по вашему вкусу.

Затем кладем в маринад грудки, перемешиваем и оставляем их в прохладном месте мариноваться на 30 минут.

В это время зажигаем духовку и разгоняем ее до 250 градусов.

Грудки по истечение получаса выкладываем на противень, покрытый фольгой.

Противень ставим в разогретую духовку на 15 минут. Затем выключаем ее и оставляем, не открывая духовку, курицу внутри на 4 часа. Готово.

Я делаю это дело на ночь, оставляя грудки в духовке до утра. Так менее томительно ждать. Приятного аппетита!