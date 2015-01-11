Кубок памяти в бильярдном клубе

Уважаемые профессионалы и любители бильярдного спорта!
14-15 октября в БК «Баскервиль» состоялся Кубок памяти Царькова Василия Матвеевича по «Пирамиде комбинированной». В соревнованиях приняли участие 37 спортсменов из Озерска, Снежинска, Кыштыма и Челябинска.
В красивейшей и упорной борьбе, простояв на ногах с бильярдным кием почти два полных спортивных дня, призерами этого чемпионата стали:
1. Романов Антон г.Кыштым
2. Шлейтанов Илья г.Снежинск
3. Чаркин Иван г.Озерск
По количеству участников и накалу страстей турнир стал показателем того, как активно развивается бильярдный спорт в г.Озерске.
Поздравляем победителей. Желаем всем участникам соревнований дальнейших успехов и легких побед!!!
Дополнительная информация по тел. +7 922 704 20 20 или https://vk.com/baskerville_oz
Председатель ОО Федерация бильярдного спорта в г.Озерске
Рогожников А.В.
https://vk.com
Ключевые теги: бильярд.
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