Кубок памяти в бильярдном клубе

Уважаемые профессионалы и любители бильярдного спорта!

14-15 октября в БК «Баскервиль» состоялся Кубок памяти Царькова Василия Матвеевича по «Пирамиде комбинированной». В соревнованиях приняли участие 37 спортсменов из Озерска, Снежинска, Кыштыма и Челябинска.

В красивейшей и упорной борьбе, простояв на ногах с бильярдным кием почти два полных спортивных дня, призерами этого чемпионата стали:

1. Романов Антон г.Кыштым

2. Шлейтанов Илья г.Снежинск

3. Чаркин Иван г.Озерск

По количеству участников и накалу страстей турнир стал показателем того, как активно развивается бильярдный спорт в г.Озерске.

Поздравляем победителей. Желаем всем участникам соревнований дальнейших успехов и легких побед!!!

Дополнительная информация по тел. +7 922 704 20 20 или https://vk.com/baskerville_oz

Председатель ОО Федерация бильярдного спорта в г.Озерске

Рогожников А.В.

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