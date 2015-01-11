Из глубины души моей…

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Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

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Актуальный комментарий 9.03.2016

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О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

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Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

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| Новости » Общественная жизнь

Из глубины души моей…

В минувшую субботу в ТРК "Фестиваль" открылась фото-выставка "Иная сторона личности" - авторский проект фотографа Влада Шумана. На работах, в большом количестве представленных на последнем этаже торгового центра, можно увидеть фотографии озерчан в профиль на тёмном фоне.

По словам одной из моделей Анны Маклаковой, она легко согласилась поучаствовать в проекте, так как её привлёк нестандартный подход его автора. Ощущения остались неоднозначные: Анна очень любит фотографироваться, знает свои более выгодные стороны, а в этой съемке фотограф настоял на том профиле, который девушка не принимает в себе. Но ради интереса, хотя и с некоторым дискомфортом, приняла участие. Как отметила Анна, атмосфера, которую создал Влад, располагала не только к общению и близкому знакомству, но и даже раскрытию некоторых глубинных моментов, секретиков (но только некоторых). Получилась щедрая обратная связь!

Мы встретились с автором проекта Владом Шуманом, чтобы узнать о самой выставке и о её героях.

- Влад, кому же посвящена ваша выставка?

- Зрителю! Проект необычен тем, что на фотографиях представлен профиль лица. Мы сами не видим себя в этом ракурсе. Мы не видим свои эмоции. Это возможность взглянуть на себя со стороны, увидеть правдивое изображение, которое не видим в зеркале.

- Во время фото-сессии вы просили участников изобразить ту или иную эмоцию?

- Нет, я хотел, чтобы во время съёмки человек был максимально естественен, чтобы он выражал только те эмоции, которые свойственны ему самому. Даже поза, в которой мои гости сидели - индвидуальна, присуща только им. Не нужно было ничего и никого изображать.

- Каким образом вы понимали, что в итоге получили, что хотели, сняли именно ТО самое?

- У нас со всеми был диалог, беседа. Во время диалога я в определенный момент подходил и делал снимок. И получалось именно ТО, что нужно. Правдиво. Человек на снимке получался такой, какой он на самом деле есть.

- Влад, в основном на фото девушки. Почему так произошло?

- Тяжело "затащить" в такие проекты мужчин...

- Кто они, герои вашего проекта?

- Это люди разных профессий, разного возраста. С самыми разнообразными хобби, интересами. Мне было чрезвычайно интересно узнать, кто чем занимается в жизни. Одна девушка поразила меня тем, что, немотря на свой молодой возраст, имеет богатый внутренний мир. Ещё один из необычных моментов в ходе подготовки выставки: не успел дойти до дома после фото-сессии, а меня человечек благодарит за то, что провёл очень эмоциональный вечер! По идее, фотографы что-то из самой глубины души своих персонажей вытаскивают...о чём те сами и не подозревают. Кроме того, мне было важно сфотографировать каждого индивидуально. На тёмном фоне. Не в интерьере, скажем, как на большинстве фотографий сейчас, и не в окружении семьи или друзей, чтобы не было возможности "спрятаться".

- Как долго озерчане могут любоваться вашими фотографиями?

- Вплоть до 5 ноября! С утра и до самого вечера!

Александра Лебедева

Фоторепортаж Дениса Васильева

Из глубины души моей…

Из глубины души моей…

Из глубины души моей…

Из глубины души моей…

Из глубины души моей…

Из глубины души моей…

Из глубины души моей…

Из глубины души моей…

Из глубины души моей…

Из глубины души моей…

Из глубины души моей…

Из глубины души моей…

Из глубины души моей…

Из глубины души моей…

Из глубины души моей…

Из глубины души моей…

 

Ключевые теги: фотовыставка.

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