Из глубины души моей…

В минувшую субботу в ТРК "Фестиваль" открылась фото-выставка "Иная сторона личности" - авторский проект фотографа Влада Шумана. На работах, в большом количестве представленных на последнем этаже торгового центра, можно увидеть фотографии озерчан в профиль на тёмном фоне.

По словам одной из моделей Анны Маклаковой, она легко согласилась поучаствовать в проекте, так как её привлёк нестандартный подход его автора. Ощущения остались неоднозначные: Анна очень любит фотографироваться, знает свои более выгодные стороны, а в этой съемке фотограф настоял на том профиле, который девушка не принимает в себе. Но ради интереса, хотя и с некоторым дискомфортом, приняла участие. Как отметила Анна, атмосфера, которую создал Влад, располагала не только к общению и близкому знакомству, но и даже раскрытию некоторых глубинных моментов, секретиков (но только некоторых). Получилась щедрая обратная связь!

Мы встретились с автором проекта Владом Шуманом, чтобы узнать о самой выставке и о её героях.

- Влад, кому же посвящена ваша выставка?

- Зрителю! Проект необычен тем, что на фотографиях представлен профиль лица. Мы сами не видим себя в этом ракурсе. Мы не видим свои эмоции. Это возможность взглянуть на себя со стороны, увидеть правдивое изображение, которое не видим в зеркале.

- Во время фото-сессии вы просили участников изобразить ту или иную эмоцию?

- Нет, я хотел, чтобы во время съёмки человек был максимально естественен, чтобы он выражал только те эмоции, которые свойственны ему самому. Даже поза, в которой мои гости сидели - индвидуальна, присуща только им. Не нужно было ничего и никого изображать.

- Каким образом вы понимали, что в итоге получили, что хотели, сняли именно ТО самое?

- У нас со всеми был диалог, беседа. Во время диалога я в определенный момент подходил и делал снимок. И получалось именно ТО, что нужно. Правдиво. Человек на снимке получался такой, какой он на самом деле есть.

- Влад, в основном на фото девушки. Почему так произошло?

- Тяжело "затащить" в такие проекты мужчин...

- Кто они, герои вашего проекта?

- Это люди разных профессий, разного возраста. С самыми разнообразными хобби, интересами. Мне было чрезвычайно интересно узнать, кто чем занимается в жизни. Одна девушка поразила меня тем, что, немотря на свой молодой возраст, имеет богатый внутренний мир. Ещё один из необычных моментов в ходе подготовки выставки: не успел дойти до дома после фото-сессии, а меня человечек благодарит за то, что провёл очень эмоциональный вечер! По идее, фотографы что-то из самой глубины души своих персонажей вытаскивают...о чём те сами и не подозревают. Кроме того, мне было важно сфотографировать каждого индивидуально. На тёмном фоне. Не в интерьере, скажем, как на большинстве фотографий сейчас, и не в окружении семьи или друзей, чтобы не было возможности "спрятаться".

- Как долго озерчане могут любоваться вашими фотографиями?

- Вплоть до 5 ноября! С утра и до самого вечера!

Александра Лебедева

Фоторепортаж Дениса Васильева