Строительство Ледовой арены «Высота» начнётся в 2018 году

В понедельник на аппаратном совещании глава округа Евгений Щербаков подвёл итоги рабочего совещания под председательством губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, посвящённого строительству «Ледовой арены «Высота», которое состоялось в Озерске 14 октября.

– В субботу был очень значимый для округа день, мы отметили престольный праздник озерского храма, праздничную службу провёл митрополит Челябинский и Миасский Никодим, а в театре «Наш дом» состоялся фестиваль искусств «Дорога к храму». Приятно, что в этот праздничный день Озерский городской округ посетили губернатор Челябинской области Борис Дубровский и председатель Законодательного Собрания Челябинской области, лидер регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мякуш, также в торжественных мероприятиях принимал участие председатель Совета директоров ПАО «ЧТПЗ», наш земляк Андрей Комаров.

Помимо праздничных мероприятий под председательством губернатора в администрации состоялось совещание, посвящённое строительству в Озерске «Ледовой арены «Высота». На совещании обсуждались практические вопросы по срокам и финансированию проекта, был принят ряд важных решений, которые нашли отражение в протоколе совещания. Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что в 2018 году начнётся строительство данного спортивного сооружения. Борис Александрович Дубровский ещё раз подтвердил, что ледовой арене в Озерске быть, и все участники совещания согласились с тем, что этот объект для округа очень важен и нужен.

Предварительно большая работа была проведена и командой специалистов администрации, и группой компаний ЧТПЗ, неоднократно эта тема обсуждалась в разном формате на уровне правительства Челябинской области. В настоящее время мы переходим к этапу реализации проекта. Я поручаю создать в округе проектную команду под руководством моего заместителя Александра Бахметьева, работу которой я буду курировать лично. Наша цель – создать максимально благоприятные условия для реализации проекта, чтобы строительству нового спортивного сооружения ничего не препятствовало.

Глава округа отметил, что в пятницу в Детском парке состоялось открытие игрового комплекса «Игра со смыслом», проекта реализованного при поддержке благотворительного фонда Натальи Водяновой. Евгений Щербаков выразил благодарность социальному партнёру фонду «Обнажённые сердца», правительству Челябинской области, региональному отделению партии «Единая Россия», благодаря которым в Озерске появилась новая, современная, комфортная и безопасная детская площадка.

– В субботу мы с представителями руководства Челябинской области ещё раз посмотрели площадку, – подчеркнул Евгений Щербаков. – Она была полностью заполнена детьми, и это подтверждает тот факт, что жителям округа очень важно повышение уровня комфортности городской среды, а подобные сооружения нужны и востребованы.

Глава округа дал поручение начальнику управления культуры администрации Наталье Сальниковой в ближайшее время проработать вопрос об установке на данном объекте видеонаблюдения.

Также на аппаратном совещании Евгений Щербаков поздравил с успешным выступлением на Всероссийском конкурсе педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации» учителя истории и обществознания высшей категории лицея №23 Екатерину Пакову, которая прошла отборочный тур среди восьмисот школьных учителей из восьми федеральных округов Российской Федерации и на конкурсе представляла Челябинскую область. В ходе очного этапа конкурса Екатерина Николаевна заняла второе место, опередив семьдесят своих коллег.

– Мы гордимся тем, что именно озерский педагог получила высокую оценку экспертного жюри конкурса, – подчеркнул глава округа. – От всей души поздравляю вас с победой, желаю профессиональных успехов, благодарных родителей и учеников.

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