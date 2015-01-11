Строительство Ледовой арены «Высота» начнётся в 2018 году

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Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

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Строительство Ледовой арены «Высота» начнётся в 2018 году

В понедельник на аппаратном совещании глава округа Евгений Щербаков подвёл итоги рабочего совещания под председательством губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, посвящённого строительству «Ледовой арены «Высота», которое состоялось в Озерске 14 октября.

В субботу был очень значимый для округа день, мы отметили престольный праздник озерского храма, праздничную службу провёл митрополит Челябинский и Миасский Никодим, а в театре «Наш дом» состоялся фестиваль искусств «Дорога к храму». Приятно, что в этот праздничный день Озерский городской округ посетили губернатор Челябинской области Борис Дубровский и председатель Законодательного Собрания Челябинской области, лидер регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мякуш, также в торжественных мероприятиях принимал участие председатель Совета директоров ПАО «ЧТПЗ», наш земляк Андрей Комаров.

Помимо праздничных мероприятий под председательством губернатора в администрации состоялось совещание, посвящённое строительству в Озерске «Ледовой арены «Высота». На совещании обсуждались практические вопросы по срокам и финансированию проекта, был принят ряд важных решений, которые нашли отражение в протоколе совещания. Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что в 2018 году начнётся строительство данного спортивного сооружения. Борис Александрович Дубровский ещё раз подтвердил, что ледовой арене в Озерске быть, и все участники совещания согласились с тем, что этот объект для округа очень важен и нужен.

Строительство Ледовой арены «Высота» начнётся в 2018 году

Строительство Ледовой арены «Высота» начнётся в 2018 году

Строительство Ледовой арены «Высота» начнётся в 2018 году

Предварительно большая работа была проведена и командой специалистов администрации, и группой компаний ЧТПЗ, неоднократно эта тема обсуждалась в разном формате на уровне правительства Челябинской области. В настоящее время мы переходим к этапу реализации проекта. Я поручаю создать в округе проектную команду под руководством моего заместителя Александра Бахметьева, работу которой я буду курировать лично. Наша цель – создать максимально благоприятные условия для реализации проекта, чтобы строительству нового спортивного сооружения ничего не препятствовало.

Глава округа отметил, что в пятницу в Детском парке состоялось открытие игрового комплекса «Игра со смыслом», проекта реализованного при поддержке благотворительного фонда Натальи Водяновой. Евгений Щербаков выразил благодарность социальному партнёру фонду «Обнажённые сердца», правительству Челябинской области, региональному отделению партии «Единая Россия», благодаря которым в Озерске появилась новая, современная, комфортная и безопасная детская площадка.

В субботу мы с представителями руководства Челябинской области ещё раз посмотрели площадку, – подчеркнул Евгений Щербаков. – Она была полностью заполнена детьми, и это подтверждает тот факт, что жителям округа очень важно повышение уровня комфортности городской среды, а подобные сооружения нужны и востребованы.

Глава округа дал поручение начальнику управления культуры администрации Наталье Сальниковой в ближайшее время проработать вопрос об установке на данном объекте видеонаблюдения.

Также на аппаратном совещании Евгений Щербаков поздравил с успешным выступлением на Всероссийском конкурсе педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации» учителя истории и обществознания высшей категории лицея №23 Екатерину Пакову, которая прошла отборочный тур среди восьмисот школьных учителей из восьми федеральных округов Российской Федерации и на конкурсе представляла Челябинскую область. В ходе очного этапа конкурса Екатерина Николаевна заняла второе место, опередив семьдесят своих коллег.

Мы гордимся тем, что именно озерский педагог получила высокую оценку экспертного жюри конкурса, – подчеркнул глава округа. – От всей души поздравляю вас с победой, желаю профессиональных успехов, благодарных родителей и учеников.

Строительство Ледовой арены «Высота» начнётся в 2018 году

Строительство Ледовой арены «Высота» начнётся в 2018 году

Строительство Ледовой арены «Высота» начнётся в 2018 году

Строительство Ледовой арены «Высота» начнётся в 2018 году

Строительство Ледовой арены «Высота» начнётся в 2018 году

Строительство Ледовой арены «Высота» начнётся в 2018 году

http://www.ozerskadm.ru

Ключевые теги: аппаратное совещание, ледовая арена.

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