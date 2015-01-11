На Южном Урале соцработники сразились в «Битве центров»

В физкультурно-оздоровительном комплексе Октябрьского муниципального района состоялся военно-спортивный открытый турнир «Битва центров». В мероприятии приняли участие специалисты комплексных центров социального обслуживания населения из трех муниципалитетов, сообщает министерство социальных отношений.

Главной целью открытого турнира стала возможность приобщения сотрудников учреждений социального обслуживания к здоровому образу жизни, активным занятиям физической культурой и спортом, профилактике эмоционального выгорания, к обмену опытом и сплочению в единое социальное сообщество.

В «Битве центров» приняли участие команды из Октябрьского муниципального района, Троицкого и Южноуральского городских округов. Всего в проведении мероприятия приняли участие около сотни человек.

Состязания включили в себя: строевую подготовку, оказание первой доврачебной помощи, пожарную безопасность, «Шифровку», интеллектуальный марафон, разборку-сборку автомата, стрельбу из пневматической винтовки, нормативы ГТО.

Также была организована вне конкурса специальная станция «Здоровых напитков». Чтобы получить желаемый стаканчик из шиповника, разнотравья, цитрусовый микс необходимо было произнести цитату о здоровом образе жизни. Гости, приглашенные и участники команд с большим удовольствием вспоминали подобного рода утверждения.

К гостям были прикреплены волонтеры-кураторы, которые оказывали помощь по любому вопросу.

«На кустовом совещании в городе Пласт было вынесено предложение о подобной спортивной игре. Мы не ожидали, что это будет так увлекательно, на одном дыхании, каждая станция для нас была открытием. Мы многое повторили, многое узнали, а значит – приобрели новые умения и навыки, которые нам помогут в работе, – отметила директор комплексного центра социального обслуживания населения Троицка Марина Гуменюк. – Особенно понравилась станция «Первая доврачебная помощь», здесь командой вспомнили, как накладывать жгут и шину, вспомнили предназначение медикаментов, оказывали помощь пострадавшему бинтовали, несли на носилках до пункта оказания врачебной помощи. Команда единодушна во мнении – нам понравилось, при организации повторного мероприятия, хотим принять участие еще».

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/na-yuzhnom-urale-socrabotniki-srazilis-v-bitve-centrov-41365