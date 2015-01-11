Руководителям учреждений социальной защиты населения региона продемонстрируют новые средства пожаротушения

Министерство социальных отношений Челябинской области совместно с ГУ МЧС России по Челябинской области завтра проведут мероприятие по ознакомлению с новыми средствами пожаротушения при тушении реального пожара (открытого огня), сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии примут участие начальники управлений социальной защиты населения региона, руководители учреждений с круглосуточным проживанием и пребыванием престарелых, инвалидов и детей, а также специалисты, курирующие вопросы пожарной безопасности.

«Все наши учреждения оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации, позволяющей передавать сигналы на пульты подразделений пожарной охраны без участия человека, системами оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара, оснащены первичными средствами защиты органов дыхания и пожаротушения, – отметила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина. – В связи с изменениями технических требований к системам автоматической пожарной сигнализации, появлением нового современного оборудования, в учреждениях осуществляется модернизация таких систем. Так, в текущем году в пяти учреждениях установлены новые системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара, соответствующие современным требованиям».

Отметим, с целью отработки навыков действий в случае возникновения пожара и иных чрезвычайных ситуаций, один раз в полугодие во всех учреждениях проводятся практические тренировки по действиям персонала и эвакуации людей.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/rukovoditelyam-uchrezhdeniy-socialnoy-zashchity-naseleniya-regiona-prodemonstriruyut-novye