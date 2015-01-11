Специальная пожарная охрана МЧС России отметила свое 70-летие

В честь 70-летия со дня образования Специальной пожарной охраны России 13 октября на аллее Памяти управления пожарной охраны состоялось торжественное построение личного состава, собрались ветераны управления, учащиеся озерского кадетского корпуса и гости юбилейного мероприятия.

По традиции мероприятие началось с выноса Знамени Специального управления ФПС № 1 МЧС России, затем присутствующих поздравил начальник управления Андрей Юферев. В день празднования знаменательной даты озерских огнеборцев поздравили глава Озерского городского округа Евгений Щербаков, председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев. Собравшиеся почтили память сотрудников специальных подразделений ФПС, которых больше нет рядом с нами, минутой молчания. Сотрудники управления, отличившиеся в деле борьбы с огнем и награжденные медалями МЧС России «За отвагу на пожаре» возложили памятную ленту к памятнику "Пожарному со спасенным ребенком на руках". Затем ветераны пожарной охраны возложили к мемориалу цветы.

Глава округа Евгений Щербаков вручил отличившимся в несении службы сотрудникам почетные грамоты губернатора Челябинской области и благодарственные письма Законодательного собрания Челябинской области. Ведомственные награды МЧС России вручил начальник управления Андрей Юферев.

Молодые сотрудники управления, недавно вступившие в ряды пожарных, перед лицом своих коллег, ветеранов, своих семей приняли присягу на верность стране и народу. С поздравлением и напутственным словом перед собравшимися выступил ветеран специальной пожарной охраны Виктор Торопыгин. Интересным моментом для участников и гостей мероприятия стал показ пожарной техники и демонстрация работы мобильного пожарного робота. Для всех присутствующих была развёрнута полевая кухня с солдатской кашей и горячим чаем.

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