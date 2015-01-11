Власти приняли решение о переносе выходных в 2018 году

Постановление по этому поводу опубликовано на сайте кабинета министров.

Будут выходными 6 и 7 января, которые приходятся на субботу и воскресенье, совпадают с нерабочими праздничными днями Нового Года и Рождества Христова. И совпадение праздников и выходных дает возможность в 2018 году продлить отдых в марте и мае. Россияне смогут рассчитывать на выходные 9 марта и 2 мая. Далее идет перенос выходных с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля, с субботы 9 июня на понедельник 11 июня и субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.

Получается, что зимние каникулы для россиян начнутся 30 декабря 2017 года и закончатся восьмого января 2018 года. Далее будет трехдневный отдых с 23 по 25 февраля, который придется на День защитника Отечества. На Международный женский день будет четыре выходных - с 8 по 11 марта. Еще на четыре дня можно рассчитывать на Первомай. С 29 апреля по второе мая будет возможность отпраздновать День Весны и Труда (первого мая), девятого мая отметить День Победы. Еще три дня с 10 по 12 июня придется на празднование Дня России. На День народного единства можно будет отдохнуть три дня - с третьего по пятое ноября.

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