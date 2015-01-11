В Челябинске состоялось подписание Кодекса добросовестных практик в сети Интернет

В Управлении Роскомнадзора по Челябинской области состоялось подписание Кодекса добросовестных практик операторами, зарегистрированными и осуществляющими обработку персональных данных на территории региона. Подписание документа, называемого также Кодексом этической работы в сети Интернет, означает готовность участников содействовать обеспечению безопасного информационного пространства в «глобальной паутине», сообщает пресс-служба министерства информационных технологий и связи Челябинской области.

Свои подписи на документе поставили министр информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов, министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов, замминистра социальных отношений Челябинской области Раиса Хайритдинова, председатель Союза журналистов региона Ольга Давиденко, представители ЮУрГУ и ЧелГУ, ПАО «Челиндбанк», АМО «Новомед».

Подписание Кодекса означает готовность участников тратить силы, средства и человеческие ресурсы на обеспечение безопасного информационного пространства в сети Интернет, соблюдать требования законодательства в области защиты персональных данных, обеспечивать открытость содержания правоотношений при оказании услуг в сети Интернет, проводить мероприятия по формированию культуры безопасного поведения в «глобальной паутине».

«Кодекс это не обязывающий, а декларационный документ. Он открыт для присоединения любой заинтересованной стороне. О своем намерении присоединиться к Кодексу, достаточно проинформировать Управление Роскомнадзора про Челябинской области», – подчеркнула руководитель ведомства Марина Оленина.

По словам Александра Козлова, в послании Президента России Владимира Путина к Федеральному собранию была отмечена необходимость запуска масштабной системной программы развития экономики нового технологического поколения, так называемой цифровой экономики. В одноименной государственной программе, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации, информационная безопасность входит в число приоритетных направлений цифровой экономики.

«В проекте Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года, инициированной губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, информационная безопасность входит в приоритетные направления развития отрасли информационных технологий и связи региона на ближайшие 18 лет, что соответствует целям и задачам цифровой экономики. Речь идет не только об обеспечении безопасности информационных систем, используемых органами власти и содержащих огромные массивы персональных данных граждан, но и о защите критически важных объектов инфраструктуры, а также импортозамещении. Обеспечение безопасного информационного пространства в сети Интернет – это лишь одна из задач, которую мы планируем реализовать в рамках Стратегии», – обозначил министр информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов.

Для справки:

Кодекс добросовестных практик в сети Интернет создан в рамках проекта «Цифровой дом», инициированного Роскомнадзором в 2016 году в рамках реализации «Стратегии институционального развития и информационно-публичной деятельности в области защиты прав субъектов персональных данных на период до 2020 года». Главная цель проекта – создание комфортного и безопасного информационного пространства, повышение уровня цифровой грамотности граждан России, повышение поведенческой культуры в информационно-телекоммуникационной среде. Партнерами проекта «Цифровой дом» являются более 30 организаций: ведущие IT-компании, интернет сервисы, общественные организации в области защиты информационной безопасности, операторы связи, органы власти.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-sostoyalos-podpisanie-kodeksa-dobrosovestnyh-praktik-v-seti-internet-41394