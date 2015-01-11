Старшеклассники Южного Урала могут стать обладателями грантов на обучение по разработке бизнес-проектов

Стартовал всероссийский конкурс для школьников «Мой первый бизнес», направленный на содействие развитию молодёжного предпринимательства в России. Принять участие в конкурсе может любой учащийся старших классов, сообщает министерство образования.

Наставниками школьников по номинациям станут ведущие представители русского YouTube: Мария Вей, Николай Соболев, Клава Кока, Ян Топлес и Вилсаком. Задача конкурса – повысить интерес школьников старших классов к реализации собственных предпринимательских идей и бизнес-проектов, дать мотивацию для получения профильного высшего профессионального и дополнительного образования, и развить стремление к самореализации через инновационную деятельность.

Конкурс проводится в несколько этапов. До 14 ноября проходит теоретический и практический этап: дистанционное обучение участников на сайте конкурса. С 15 по 16 ноября жюри подведет итоги и наградит призеров заочных испытаний. С 7 по 10 декабря лучшие ученики 10 и 11 классов смогут посетить образовательные бизнес-лагеря, а 18 декабря будут опубликованы списки школьников, получивших гранты на обучение.

2 тысячи финалистов по завершении дополнительного этапа получат персональные сертификаты на участие в 32 образовательных бизнес-лагерях, которые пройдут в 28 городах России в формате увлекательной бизнес-игры, под руководством студентов и выпускников факультета бизнеса «Капитаны». Школьники также получат возможность стать обладателем образовательного гранта на дистанционное обучение в программе «Капитаны России». Кроме того, юные активисты, прошедшие основные этапы конкурса, получат более 12 тысяч дополнительных призов.

В рамках конкурса будут отобраны проекты по следующим тематическим номинациям: «Интернет-инициативы», «Блоги и влоги учащейся молодёжи», «Инновации и инновационное предпринимательство», «Do it yourself» / «Сделай своими руками», «Music Production». Отметим, каждое направление курирует популярный видеоблогер.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/starsheklassniki-yuzhnogo-urala-mogut-stat-obladatelyami-grantov-na-obuchenie-po-41393