Челябинская область приняла участие во всероссийской встрече с родителями

17 октября состоялась уже традиционная всероссийская встреча руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова с родителями, сообщает министерство образования.

Участниками от Челябинской области стали начальник управления начального, основного, среднего общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина, председатель Челябинской региональной общественной организации «Совет родителей обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Челябинской области» Елена Сыркина, представители родительской общественности и средства массовой информации.

В ходе встречи руководитель Рособрнадзора и специалисты ведомства ответили на вопросы, касающиеся организации и проведения в 2018 году ЕГЭ и ГИА-9, всероссийских проверочных работ (ВПР), национальных исследований качества образования (НИКО).

Как отметила Елена Тюрина, некоторые темы, которые обсуждали в ходе встречи, особо важны и актуальны для Челябинской области: «Одна из актуальных тем – это устная часть экзамена по русскому языку. Область поучаствовала в числе 16 субъектов в апробации двух моделей. Участниками стали 320 учеников 9 классов Челябинска, первые впечатления достаточно позитивные, все очень доступно и понятно как для организаторов и преподавателей, так и для детей. И второй вопрос – переход 100% пунктов проведения экзаменов с этого года на печать контрольно-измерительных материалов в аудитории. Это высокотехнологический фактор, где и техника, и организаторы должны быть максимально готовы к проведению экзамена в любых условиях».

Елена Сыркина подчеркнула, родителей сейчас волнуют абсолютно все оценочные процедуры, особенно, если родители впервые с этим сталкиваются, и, безусловно, вопросы подготовки к ЕГЭ: «К нам часто поступают вопросы о том, какие новшества ожидают при проведении ЕГЭ в этом году, как все будет проходить. В первую очередь важно, чтобы родители заранее сами успокоились и помогли настроиться своему ребенку, чтобы с хорошим психологическим настроем подойти к экзаменам».

«Мне, как маме девятиклассницы, очень важно было услышать ответы на интересующие и волнующие каждого родителя вопросы непосредственно от главы Рособрнадзора», – рассказала председатель родительского комитета школы №47 имени В.Г. Пустового города Челябинска Инга Крупина.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/chelyabinskaya-oblast-prinyala-uchastie-vo-vserossiyskoy-vstreche-s-roditelyami-41391