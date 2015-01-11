Прогнозируются гололёдные явления

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (http://www.chelpogoda.ru/):

19 октября на территории Челябинской области облачная погода с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, в отдельных районах умеренные, слабые гололедные явления. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5-10 м/с, отдельные порывы 13-18 м/с.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач.