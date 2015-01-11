» Неужели у «Фестиваля» станет тихо?

Как уже многие знают, Госдума предложила ввести миллионные штрафы и лишать свободы за уличные гонки. Для этого поправки предлагают внести во все профильные законы - от КоАПа до Уголовного кодекса.

Какими же будут штрафы - единого мнения, пока, нет. Сходятся на том, что санкции должны усиливаться, если последовали рецидивы. Для второго и последующего раза, или если уже на первый возникла угроза людям, до полумиллиона штрафа и лишение прав на несколько месяцев. Злостным нарушителям - даже лишение свободы сроком до 5 лет. Организаторам нелегальных уличных гонок - максимальный штраф 800 000 рублей. Правда, судя по тексту законопроекта, для депутатов все уличные гонки - на одно лицо. Для тех, кого по ночам достает рев моторов с улицы, тоже, кстати, разницы никакой.

К слову сказать, мы уже размещали материал на эту тему летом. В нашу редакцию обратился измученный житель дома на проспекте Карла Маркса, 4. По его словам, второй год озерчане, проживающие в районе ТРК «Фестиваль», вынуждены просыпаться от рёва моторов и визга тормозов. В тёплое время года к этим проблемам прибавляется еще и громкая музыка, доносящаяся из динамиков автомобилей, вольготно разместившихся на опустевшей к ночи парковке комплекса. Кажется, скоро долгожданная тишина должна, наконец, воцариться.

Мы решили узнать мнение по поводу ночных "покатушек" и о мерах, которые принимаются, у директора ТРК "Фестиваль" Елены Витальевны Буруновой.

Как рассказала нам Елена Витальевна, ТРК "Фестиваль" действительно в ночное время периодически оккупируется молодёжью, которая что есть сил разгоняет свои транспортные средства по территории парковки. Обо всех случаях в ГИБДД сообщают диспетчеры комплекса, круглосуточно следящие за порядком на прилегающей территории. Сотрудники ведомства на все вызовы исправно приезжают, но, либо уже никого не застают, либо не могут установить факт нарушения. На наш вопрос, можно ли перекрыть, к примеру, въезд на территорию "Фестиваля" с помощью установленных по периметру шлагбаумов, директор ответила, что, конечно, это невозможно. Ведь через них, в том числе, осуществляется въезд на дворовую территорию новостроек по соседству. Это тем более важно, если, например, к этим домам должна подъехать карета "скорой" помощи. Кроме того, ТРК "Фестиваль", а, вернее, кинотеатр комплекса, работает, иной раз, до поздней ночи. Как отметила в конце беседы Елена Витальевна, дирекция "Фестиваля" ратует за появление законов, которые, наконец, должны навести порядок на российских улицах.

Александра Лебедева