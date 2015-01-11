На улице Набережной начинается капитальный ремонт наружного освещения

В этом году в Озерске проводится масштабная модернизация сетей наружного освещения. В ближайшее время будет дополнительно проведён капитальный ремонт освещения на улице Набережной.

Следует отметить, что в рамках программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе на 2017 год», за счёт средств областного бюджета были выполнены работы по капитальному ремонту наружного освещения на нескольких городских улицах, в том числе и на пр. Ленина.

В ходе проведения аукционных процедур на выполнение данного вида работ была получена экономия средств более 3,9 млн рублей. Было принято решение сэкономленные средства направить на капитальный ремонт наружного освещения одной из трёх улиц города, на которые была подготовлена проектная документация. Данное решение было поддержано на общественных обсуждениях и утверждено на заседании общественной комиссии.

В ходе интернет-голосования жители округа из трёх улиц: Набережная, Блюхера, Монтажников, отметили, что в первую очередь в этом году следует дополнительно отремонтировать освещение на ул. Набережной и в сквере Победы.

16 октября были проведены аукционные процедуры, и определён подрядчик для выполнения работ по капитальному ремонту системы наружного освещения улицы Набережной. Планируется заменить осветительные опоры и светильники, смонтировать кабель (СИП) на участке от начала ул. Набережной (от пересечения ул. Набережной с Комсомольским проездом) до спортивного комплекса «Парус». Срок окончания ремонтных работ запланирован на 25 декабря.

http://www.ozerskadm.ru