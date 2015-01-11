День открытых дверей для граждан, желающих принять в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

27 октября 2017 года отделом опеки и попечительства Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области проводится "День открытых дверей для граждан, желающих принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей".

В этот день граждане, желающие принять в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо оформить «гостевой режим» в отношении детей детского дома, могут обратиться в отдел опеки и попечительства за консультативно-правовой помощью.

На Ваши вопросы ответят: начальник отдела опеки и попечительства (каб.122, тел.2-17-93), и специалисты отдела (каб.118, 119, тел.6-61-31, 6-55-65).

Ждем вас по адресу: г.Озерск, ул.Космонавтов, д.20, каб.118, 119, 122 с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа