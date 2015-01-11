Штормовое предупреждение: в Челябинской области шквалистый ветер и сильные метели

Штормовое предупреждение из-за порывистого ветра, метелей и гололедицы объявлено в Челябинской области на понедельник, 23 октября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на оперативную информацию МЧС.

«По данным Челябинского Гидрометцентра, днем 23 октября в южных районах ожидается сильный и очень сильный мокрый снег, в отдельных районах прогнозируется сильное налипание снега на провода и предметы, сильный гололед, на отдельных участках дорог – сильная гололедица от снежного наката, метели, установление временного снежного покрова. Ветер усилится ночью до 12, днем – до 18-23 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Температура воздуха ночью будет минус 3-8, днем от минус 2 до плюс 3.

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