Челябинский филиал Почты России готовится к высокому сезону

Почта России увеличила пропускную способность регионального магистрально-сортировочного центра на 20%, сообщает пресс-служба управления федеральной почтовой связи Челябинской области – филиала ФГУП «Почта России».

Оборудованы дополнительные рабочие места, заменена вся компьютерная техника и установлено новое программное обеспечение, ускоряющее процесс обработки почтовых отправлений. Производительность сортировочного центра выросла до 150 тысяч отправлений в сутки.

Период пиковых нагрузок в работе почтового оператора традиционно приходится на последние два месяца года. Наибольший прирост наблюдается по входящим международным почтовым отправлениям с товарными вложениями. В прошлом году в ноябре-декабре южноуральцы получили 673 тысячи посылок и мелких пакетов. В этот предновогодний период сотрудники УФПС Челябинской области готовятся обработать вдвое больший объем входящих международных отправлений с товарными вложениями.

Рост посылочного потока – результат стремительного развития интернет-торговли. В ноябре в Китае ожидаются тотальные распродажи, что естественно приведет к увеличению объемов международных почтовых отправлений. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) все больше покупателей доставку своих заказов из иностранных интернет-магазинов и на внутреннем рынке доверяют Почте России. (Согласно аналитическому исследованию АКИТ по итогам первого полугодия 2017 года доставку заказов Почте России доверили 67,5% покупателей, это на 4,5 процентных пункта выше, чем в целом за 2016 год.)

«Чтобы все интернет-заказы и другие почтовые отправления были доставлены в срок, Челябинский филиал Почты России заранее начал подготовку к высокому сезону, – говорит директор УФПС Челябинской области Владимир Образцов. – Нам удалось увеличить пропускную способность Магистрально-сортировочного центра. Для этого был заменен парк компьютерной техники, внедрено новое программное обеспечение, увеличена штатная численность персонала сортировочного узла – для операторов мы дополнительно оборудовали 10 рабочих мест. Предпринятые меры направлены на ускорение процесса обработки почтовых отправлений и бесперебойное прохождение пикового периода».

Челябинский Магистрально-сортировочный центр работает в круглосуточном режиме, осуществляет сортировку как на магистральные маршруты по России и области, так и на внутригородские. Ежемесячно операторы сортировочного узла обрабатывают до 1,2 миллиона посылок и мелких пакетов и 2,8 млн письменной корреспонденции.

Информационная справка

УФПС Челябинской области – филиал федерального почтового оператора ФГУП «Почта России», предоставляющий услугу почтовой связи населению Южного Урала. Включает 716 отделений почтовой связи и трудовой коллектив более 7 000 человек.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/chelyabinskiy-filial-pochty-rossii-gotovitsya-k-vysokomu-sezonu-41469