На Южный Урал надвигаются морозы: похолодает до минус 15 градусов

В ближайшие дни в Челябинской области столбики термометров опустятся до минус 15 градусов – 26 октября синоптики прогнозируют существенное похолодание в горных районах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные Челябинского Гидрометцентра.

Во вторник, 24 октября, ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, на отдельных участках дорог – гололедица. Днем прогнозируется от минус 5 до 0 градусов, ночью – минус 3-8. Ночью 25 октября в горах и низинах похолодает до минус 8 градусов, зато днем воздух прогреется до плюс 2.

Облачность и небольшой снег прогнозируются в четверг, 26 октября. В горах и низинах столбики термометров опустятся до минус 15 градусов, в других районах ожидается минус 5-10 градусов. Днем – от минус 3 до плюс 2 градусов.

В южноуральской столице самой холодной окажется ночь со среды на четверг, когда похолодает до минус 8 градусов. Осадков не ожидается. Днем будет от 0 до минус 2 градусов. Такая же температура прогнозируется завтра, 24 октября. При этом ветер усилится, его порывы могут достигать 14 метров в секунду. В среду, 25 октября, ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса, без существенных осадков.

Напомним, по данным областного МЧС, днем и вечером 23 октября в южных районах области ожидается сильный снег, местами налипание мокрого снега на провода, усиление ветра до 13-18 метров в секунду, на дорогах сильная гололедица.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил своему заместителю Сергею Шалю оперативно реагировать на возможные ухудшения погодных условий и своевременно мобилизовать ответственные службы.

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