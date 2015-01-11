Единый госэкзамен разрешат пересдать дважды

Реклама на сайте|Обратная связь Вторник, 24 октября, 20:05
Регистрация на сайте
Авторизация

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
+ Добавить Новость
Погода
Город Online
Город OnLine
Акция «Техника безопасности»
Здоровье
» ЦМСЧ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Октябрь 2017 (291)
Сентябрь 2017 (356)
Август 2017 (372)
Июль 2017 (252)
Июнь 2017 (327)
Май 2017 (242)
Студия визуальных решений «Ника»
| Новости » Наука и образование

Единый госэкзамен разрешат пересдать дважды

В этом учебном году почти 700 тысяч одиннадцатиклассников будут сдавать ЕГЭ, а на выпускные экзамены в девятых классах придут почти миллион учеников. Заставят ли школьников сдавать устно русский язык? Когда станет обязательным иностранный язык? Сколько раз разрешат пересдать двойку по математике? На вопросы родителей и учеников отвечает глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Правда ли, что ЕГЭ по иностранному языку в этом году станет обязательным?

Сергей Кравцов: В этом году никаких изменений не будет. ЕГЭ по иностранному языку останется предметом по выбору. Экзамен будет проводиться в два дня. Один день дается на письменную работу, второй - на устную часть. А вот с 2022 года ЕГЭ по иностранному станет обязательным. Мы проводили исследования в 5-х, 6-х и 7-х классах, это как раз те ученики, для которых иностранный язык станет обязательным на ЕГЭ, и выявили определенные проблемы. Не всегда дети хорошо говорят, надо пересматривать методику преподавания и усилить обучение устной речи.

Устное собеседование по русскому языку станет обязательным с 2019 года

Можно ли будет пересдать экзамен по выбору в вузе, если в школе ЕГЭ ученик сдал плохо?

Сергей Кравцов: Нет, пересдать ЕГЭ по выбору можно только в следующем году. Но обязательные экзамены - русский язык и математику - можно пересдать в резервные дни основного периода, если ученик не набрал минимальный балл. Если и в резервные дни не удастся сдать экзамены, то русский язык и математику базового уровня можно пересдать в сентябрьские сроки.

Когда будет обязательной устная часть по русскому языку в 9-м классе?

Сергей Кравцов: Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе будет проводиться как допуск к итоговой аттестации. В этом учебном году собеседование пройдет в школах в режиме апробации, а с 2019 года станет обязательным. Не могу сказать, что это серьезное изменение. Это эволюция экзамена. Задания сейчас разрабатываются в Федеральном институте педагогических измерений, в некоторых регионах уже прошла апробация по моделям такого итогового собеседования.

Записаться на ЕГЭ ученики должны не позднее 1 февраля. Однако не все успевают определиться. Может быть, можно сдвинуть дату на более поздний срок?

Сергей Кравцов: Вопрос смещения предельной даты подачи заявления на участие в ЕГЭ мы пока не обсуждали. Но в рамках совершенствования ЕГЭ на следующий учебный год мы этот вопрос рассмотрим.

Будет ли вводиться ЕГЭ по физкультуре?

Сергей Кравцов: Ни ЕГЭ, ни ОГЭ по физической культуре не планируется. Но в 2019 году мы будем проводить национальное исследование преподавания физкультуры в школе. Оно будет включать задания и теоретического, и практического характера. По итогам мы подготовим рекомендации для школ, где и как нужно усовершенствовать методики преподавания физкультуры.

Оценки за Всероссийские проверочные работы как-то будут влиять на аттестат?

Сергей Кравцов: Все работы ученики будут писать в единый день, по единым заданиям. Одиннадцатиклассники будут писать контрольные работы по шести предметам. Мы не рекомендуем школам учитывать результаты этих работ при выставлении оценок в аттестат. Для чего нужны эти работы? Чтобы получить объективную картину и понять, как учит школа? Если оценки за проверочные работы и текущие учебные оценки совпадают, значит, все нормально. А вот если нет, есть повод задуматься.

Если в расписании экзаменов предметы совпадают, можно ли сдать ЕГЭ досрочно?

Сергей Кравцов: Тот, кто идет сдавать ЕГЭ в досрочный период, должен освоить к этому времени всю школьную программу и пройти аттестацию по всем предметам. Обычно в досрочном этапе участвуют спортсмены, выпускники, которые уезжают на международные олимпиады, или ученики, которые во время основного этапа будут на лечении. Кстати, ЕГЭ можно сдать и в больницах. В прошлом году мы организовывали 33 экзаменационных пункта в медицинских центрах и клиниках.

Можно ли сдать ЕГЭ, если человек проходит службу в армии?

Сергей Кравцов: Можно. Выпускники прошлых лет могут сдать ЕГЭ в любом регионе. Для этого необходимо до 1 февраля подать заявление на сдачу ЕГЭ. Для военнослужащих, поступающих на обучение в военные вузы, есть возможность подать заявление на ЕГЭ в том регионе, где находится этот вуз, не позднее, чем за две недели до начала экзаменов.

Будет ли история обязательным предметом на ЕГЭ?

Сергей Кравцов: Вопрос обсуждается. В этом учебном году таких изменений не будет, обязательными останутся два предмета - русский язык и математика. Историю одиннадцатиклассники могут сдать в форме Всероссийской проверочной работы, если не выбрали этот предмет на ЕГЭ.

https://rg.ru

Ключевые теги: егэ.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Обратите внимание, что комментарии проходят предварительную модерацию. Мы не публикуем сообщения, содержащие мат, сниженную лексику и оскорбления (даже в случае замены букв точками, тире и любыми иными символами). Не допускаются сообщения, призывающие к межнациональной и социальной розни.
 
Представьтесь, пожалуйста:
 
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
color
|
hide
quote
translit
Нажимая на кнопку ОТПРАВИТЬ, Я даю согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с политикой конфиденциальности.
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
Введите код:

Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Топ просмотров
» Надежда Лемтюгина: «Понятия „быстро“ и „легко“ не сочетаются с благоустройством»
» Неужели у «Фестиваля» станет тихо?
» Праздник джаза в ДК «Маяк» онлайн
» "58 мегатонн": Озёрск накроет волна красоты, гармонии и брутальности
» 46% озерчан готовы покинуть город
» Госавтоинспекция больше не будет выдавать справки о ДТП
» Строили, строили и построили!
Обсуждаемые новости
» МАГАТЭ ставит точку в скандале вокруг рутения
» Неужели у «Фестиваля» станет тихо?
» Поддержка предпринимателей: есть ли она в Озёрске? Отвечает А.Жмайло
» Маргарита Павлова: «Количество обращений из Озерска снизилось в два раза»
» 46% озерчан готовы покинуть город
» Прогнозируются гололёдные явления
» В Сатке завершена работа над самым крупным проектом программы «Городская среда»

Облако тегов
ДТП, ЖКХ, Качан, Кыштым, Новогорный, ОГИБДД, ПО Маяк, УВД, Челябинск, анонс, бюджет, выборы, депутаты, дети, капремонт, конкурс, концерт, коррупция, лук, молодежь, морковь, онлайн, перспективы, победы озерчан, полиция, праздник, преступление, прокуратура, служба спасения, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр, театр драмы, театр кукол, фестиваль, футбол, хоккей, экология

Показать все теги