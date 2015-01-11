Единый госэкзамен разрешат пересдать дважды

В этом учебном году почти 700 тысяч одиннадцатиклассников будут сдавать ЕГЭ, а на выпускные экзамены в девятых классах придут почти миллион учеников. Заставят ли школьников сдавать устно русский язык? Когда станет обязательным иностранный язык? Сколько раз разрешат пересдать двойку по математике? На вопросы родителей и учеников отвечает глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Правда ли, что ЕГЭ по иностранному языку в этом году станет обязательным?

Сергей Кравцов: В этом году никаких изменений не будет. ЕГЭ по иностранному языку останется предметом по выбору. Экзамен будет проводиться в два дня. Один день дается на письменную работу, второй - на устную часть. А вот с 2022 года ЕГЭ по иностранному станет обязательным. Мы проводили исследования в 5-х, 6-х и 7-х классах, это как раз те ученики, для которых иностранный язык станет обязательным на ЕГЭ, и выявили определенные проблемы. Не всегда дети хорошо говорят, надо пересматривать методику преподавания и усилить обучение устной речи.

Устное собеседование по русскому языку станет обязательным с 2019 года

Можно ли будет пересдать экзамен по выбору в вузе, если в школе ЕГЭ ученик сдал плохо?

Сергей Кравцов: Нет, пересдать ЕГЭ по выбору можно только в следующем году. Но обязательные экзамены - русский язык и математику - можно пересдать в резервные дни основного периода, если ученик не набрал минимальный балл. Если и в резервные дни не удастся сдать экзамены, то русский язык и математику базового уровня можно пересдать в сентябрьские сроки.

Когда будет обязательной устная часть по русскому языку в 9-м классе?

Сергей Кравцов: Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе будет проводиться как допуск к итоговой аттестации. В этом учебном году собеседование пройдет в школах в режиме апробации, а с 2019 года станет обязательным. Не могу сказать, что это серьезное изменение. Это эволюция экзамена. Задания сейчас разрабатываются в Федеральном институте педагогических измерений, в некоторых регионах уже прошла апробация по моделям такого итогового собеседования.

Записаться на ЕГЭ ученики должны не позднее 1 февраля. Однако не все успевают определиться. Может быть, можно сдвинуть дату на более поздний срок?

Сергей Кравцов: Вопрос смещения предельной даты подачи заявления на участие в ЕГЭ мы пока не обсуждали. Но в рамках совершенствования ЕГЭ на следующий учебный год мы этот вопрос рассмотрим.

Будет ли вводиться ЕГЭ по физкультуре?

Сергей Кравцов: Ни ЕГЭ, ни ОГЭ по физической культуре не планируется. Но в 2019 году мы будем проводить национальное исследование преподавания физкультуры в школе. Оно будет включать задания и теоретического, и практического характера. По итогам мы подготовим рекомендации для школ, где и как нужно усовершенствовать методики преподавания физкультуры.

Оценки за Всероссийские проверочные работы как-то будут влиять на аттестат?

Сергей Кравцов: Все работы ученики будут писать в единый день, по единым заданиям. Одиннадцатиклассники будут писать контрольные работы по шести предметам. Мы не рекомендуем школам учитывать результаты этих работ при выставлении оценок в аттестат. Для чего нужны эти работы? Чтобы получить объективную картину и понять, как учит школа? Если оценки за проверочные работы и текущие учебные оценки совпадают, значит, все нормально. А вот если нет, есть повод задуматься.

Если в расписании экзаменов предметы совпадают, можно ли сдать ЕГЭ досрочно?

Сергей Кравцов: Тот, кто идет сдавать ЕГЭ в досрочный период, должен освоить к этому времени всю школьную программу и пройти аттестацию по всем предметам. Обычно в досрочном этапе участвуют спортсмены, выпускники, которые уезжают на международные олимпиады, или ученики, которые во время основного этапа будут на лечении. Кстати, ЕГЭ можно сдать и в больницах. В прошлом году мы организовывали 33 экзаменационных пункта в медицинских центрах и клиниках.

Можно ли сдать ЕГЭ, если человек проходит службу в армии?

Сергей Кравцов: Можно. Выпускники прошлых лет могут сдать ЕГЭ в любом регионе. Для этого необходимо до 1 февраля подать заявление на сдачу ЕГЭ. Для военнослужащих, поступающих на обучение в военные вузы, есть возможность подать заявление на ЕГЭ в том регионе, где находится этот вуз, не позднее, чем за две недели до начала экзаменов.

Будет ли история обязательным предметом на ЕГЭ?

Сергей Кравцов: Вопрос обсуждается. В этом учебном году таких изменений не будет, обязательными останутся два предмета - русский язык и математика. Историю одиннадцатиклассники могут сдать в форме Всероссийской проверочной работы, если не выбрали этот предмет на ЕГЭ.

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