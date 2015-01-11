Челябинские ветераны высадили зеленую аллею на Алом поле – таким образом они начали подготовку к 100-летнему юбилею Комсомола, который мы будем отмечать в октябре 2018 года.

Подросшие липы, ели и дубы обязательно приживутся на новом месте и встретят вековой юбилей ВЛКСМ в добром здравии – уверены бывшие комсомольцы.

По словам Марины Валеевой, старшего инженера благоустройства территории администрации Центрального района г.Челябинска, специалисты выбирали именно такой породный состав, поскольку в данном сквере расположена большая группа берез и не хватает зелени. А за счет зеленых елей это пространство будет разбавлено: «Липки подсаживаем к существующим липам, будет небольшая рощица. Ну и дубы тоже решили посадить в поддержку дуба, расположенного на соседнем газоне», - говорит Марина Валеева. Глава Центрального района г. Челябинска Виктор Ереклинцев также принял участие в высадке деревьев и уточнил, что саженцы высаживают специальные организации, которые дают двухгодичную гарантию, и по весне, если какие-то деревья не приживутся, они будут заменены на другие.

Инициативу общественников и районной администрации поддержал депутат Госдумы Андрей Барышев, лидер движения «Соцгород», которое постоянно участвует в экологических акциях. Народный избранник отметил, что ветеранское движение Южного Урала объединяет очень активных и неравнодушных людей: «Наши ветераны всегда на передовой, всегда в строю. Они и экологические акции проводят, и с молодежью работают, проявляют инициативу, принимают активное участие в общественной жизни города и области. Акция по высадке деревьев приурочена к 100-летию Комсомола. Все мы родом из СССР, все мы были пионерами и комсомольцами, поэтому нам очень близки и дороги эти знаменательные даты. И приятно, что их празднование сопровождается такими полезными мероприятиями», – говорит депутат.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/chelyabinskie-veterany-vysadili-zelenuyu-alleyu-na-alom-pole-41499