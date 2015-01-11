Южноуральцы выиграли первенство России по ММА

В Уфе завершилось первенство России среди юношей 14-15 лет по смешанным боевым единоборствам. Южноуральская сборная в составе семи человек одержала победу в командном зачете, завоевав шесть медалей различного достоинства, сообщает министерство спорта.

Первенство среди юношей в этой возрастной группе проводилось впервые. Всего в рамках турнира приняли участие свыше 100 спортсменов из более чем 30 регионов страны. По итогам первенства определились победители и призёры в 10 весовых категориях.

В самом легком весе (36 кг) не было равных челябинскому спортсмену Жавохиру Турсунову. Также победителями стали южноуральцы Алексей Ваганов (до 73 кг) и Александр Иващенко (до 80 кг). Серебряную медаль добыл Кирилл Курченко в весе до 67 кг. По «бронзе» заработали Владислав Омельченко (40 кг) и Мухридин Абдулхакимов (52 кг).

Президент союза ММА России Федор Емельяненко прокомментировал итоги первенства России среди юношей: «Все финальные бои первенства России оставили очень приятное впечатление. Видно было, как ребята уверенно стремились к победам и применяли в поединках все полученные на тренировках знания и навыки. Соревнования впервые проводились в возрастной категории 14-15 лет, и юные спортсмены показали разнообразную техническую базу. Уверен, что ребята принесут в копилку нашей сборной золотые медали первенства мира, а через несколько лет вырастут достойной сменой основному составу сборной России».

Отметим, по итогам двух соревновательных дней в командном зачете сильнейшей командой стала команда Челябинской области, второе место заняла команда Республики Башкортостан, третье – команда Омской области.

Добавим, совсем недавно сразу два южноуральских спортсмена завоевали золотые медали чемпионата мира по ММА в Астане. В весовой категории до 61,2 кг высшую награду добыл воспитанник клуба REM-93 Челябинска Гаджимурад Заваев. В весе до 84 кг «золото» добыл южноуралец Магомед Шахрудинов.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnouralcy-vyigrali-pervenstvo-rossii-po-mma-41495