Премии министерства культуры получат 30 юных южноуральцев

Награждение победителей творческого конкурса для детей и юношества «Юные дарования» пройдет в Челябинске 27 октября. Традиционно премии министерства культуры получат 30 талантливых ребят Южного Урала, сообщает пресс-служба ведомства.

Конкурс проходит по инициативе министерства культуры Челябинской области с 1995 года, в этом году церемония станет 22-й по счету. В течение полугода детские музыкальные, художественные школы и школы искусств, средние специальные учебные заведения выбирают лучших учеников по результатам конкурсов и фестивалей разного уровня. В номинациях числится исполнительское, вокальное, изобразительное искусство.

«Конкурс проводится каждый год, мы отметили уже более 500 ребятишек, но каждый год список талантливых детей ширится, что не может не радовать. В этот раз заявок поступило 85, причем в конкурсе активно приняли участие не только городские округа, но и сельские территории, которые выдвинули 32 кандидата», – отметил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

В общей сложности отличились учебные заведения 19 территорий. В финал вышли учащиеся Челябинска, Снежинска, Чебаркуля, Каслинского, Саткинского и других районов. Больше всего лауреатов пришлось на долю областного центра и Магнитогорска, учащиеся которых получат по 10 премий в разных номинациях. В числе отличившихся ученики Южно-Уральского института искусств, челябинский школ искусств №1, 3, 7, 8, 9.

Награждение пройдет в челябинской филармонии. Лауреатам вручат грамоты и денежные премии, также будут отмечены педагоги, воспитавшие талантливых детей.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/premii-ministerstva-kultury-poluchat-30-yunyh-yuzhnouralcev-41493