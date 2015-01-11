Зональный фестиваль школьных и молодежных СМИ «Свой голос -2017»

18 октября в кинотеатре "Россия" г. Касли состоялся тринадцатый Зональный фестиваль школьных и молодежных СМИ «Свой голос». Участниками мероприятия стали редакции школьных и молодежных газет северной зоны Челябинской области, а также журналистские студии, клубы, пресс-центры. Всего - 11 делегаций и около 100 юнкоров. Озерских юнкоров на этом фестивале представила команда газеты «Школьная гавань» МБОУ СОШ № 25 (рук. Шашкова Н.А.).

Наталья Никифорова, Колесник Ксения, Владислав Завьялов и Виктория Крюкова, ученики 10 класса, приняли участие в журналистской разминке, мастер-классах по фотографии (от Елены Шмаковой, фотографа и редактора детского журнала «Photo Кids») и правилам работы с журналистским текстом (от Алины Ягуповой, филолога, журналиста, фрилансера и руководителя миасского творческого объединения «Пресс-центр»), в семинаре с экспертами Фестиваля, пресс-конференции с Евгением Шитиковым, руководителем общественного движения «Зеленый город Озерск».

Ребятам предстояло проявить себя в умении запечатлевать эмоции на портретных и репортажных снимках, в способности вести диалог и побуждать собеседника раскрываться, в креативности и глубине рассмотрения и подачи материала при выполнении домашнего задания на тему «Юность комсомольская моя…» и в мастерстве написания газетной статьи в сжатые сроки. Стандартное задание – проблемный репортаж. И совсем не поддающаяся анализу в сжатые сроки тема – экологическая. Смятение, растерянность, отчаянный поиск подхода к точке зрения на экологическую проблематику, волна творчества, вдохновения, общения и соприкосновения полифоничных мироощущений…

Благодаря великолепным мастер-классам экспертов Фестиваля, упорству и творческой жилке команда газеты МБОУ СОШ № 25 победила в двух номинациях. Статья «Комсомольская юность наших учителей. Трудные ответы на простые вопросы» признана лучшей в номинации «Домашнее задание». А работа «Саморазвитие – ключ к экологии души» - в номинации «Проблемный репортаж».

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