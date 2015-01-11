Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота выступит на фестивале «Синегорье»

В рамках VIII международного фестиваля «Синегорье» в Челябинске выступит коллектив из Владивостока. По личному приказу командующего Тихоокеанского флота в фестивале примет участие ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота, сообщает министерство культуры.

Ансамбль, образованный более 70 лет назад, за десятилетия накопил уникальный сценический опыт и колоссальный репертуар. Моряки пели и плясали перед участниками боевых сражений во время военных кампаний, во время Великой Отечественной выступали в районах боевых действий, на полевых аэродромах и в прифронтовых госпиталях, прославляя силу русского духа и оружия. Сегодня, в мирное время, военный коллектив является уникальным явлением культурной жизни дальнего Востока.

«Российские военные ансамбли так же известны и узнаваемы во всем мире как, скажем, Красная площадь, Третьяковская галерея, Эрмитаж, – отметил художественный руководитель фестиваля «Синегорье» Владимир Карачинцев. – У нас же фестиваль национальных культур, традиций, а где как ни в военных, армейских, флотских ансамблях эти традиции всегда были особенно сильны? Еще одна отличительная черта таких коллективов – они, как правило, представляют Россию перед очень высокой публикой, за рубежом, поскольку принимают участие в разного рода военных миссиях, и там презентуют культуру нашего государства».

Ансамбль участвовал в визитах отрядов кораблей в США, Канаду, Китай, страны Латинской Америки, Африки, гастролировал в разных странах Европы, Америки и Азии, принимал участие в совместных китайско-российских учениях «Мирная миссия» и «Морское взаимодействие». Зрители говорят, что каждый концерт «тихоокеанцев» проходит на одном дыхании. Японская пресса во время гастролей назвала выступление ансамбля «русскими цунами», а французская – «триумфом флота из Владивостока».

Выступления ансамбля первыми увидят жители области: 30 октября ансамбль выступит в Южноуральске, а 31 октября – в Каслях. В Челябинске ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота покажет свои лучшие номера 2 ноября, во время гала-концерта VIII международного фестиваля национальных культур «Синегорье» на сцене театра драмы имени Наума Орлова.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/ansambl-pesni-i-plyaski-tihookeanskogo-flota-vystupit-na-festivale-sinegore-41534