Большой этнографический диктант второй раз пройдет в Челябинской области

3 ноября всероссийская акция «Большой этнографический диктант» вновь пройдет в каждом субъекте Российской Федерации, сообщает Федеральное агентство по делам национальностей.

Акция проводится с целью оценки уровня этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в Российской Федерации, сохранения и развития этнокультурной самобытности народов России.

Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от их возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Для этого нужно обратиться на любую региональную площадку (адреса региональных площадок можно найти на сайте www.miretno.ru).

В этом году задания диктанта будут так же состоять из 30 тестовых вопросов, 10 из которых будет составлять региональная часть. Выполнить их предстоит за 45 минут. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий – 100.

10 ноября на сайтах www.miretno.ru и www.fadn.gov.ru появятся правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок, а 5 декабря будут опубликованы результаты диктанта.

Подробную информацию о всероссийской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте www.miretno.ru и в официальных группах ВКонтакте: https://vk.com/miretno, https://vk.com/miretno74.

Дополнительная информация по телефону в Челябинске: 8 (351) 727 71 21.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/bolshoy-etnograficheskiy-diktant-vtoroy-raz-proydet-v-chelyabinskoy-oblasti-41532