Врачи со всей России обсудили в Челябинске вопросы амбулаторной помощи пациентам с онкологией

Сегодня столица Южного Урала приняла межрегиональную научно-практическую конференцию, посвященную оказанию амбулаторной помощи онкологическим пациентам. В Челябинск для обмена опытом съехались специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, республики Башкортостан, самого Южного Урала и других регионов, сообщает министерство здравоохранения.

Амбулаторная помощь в онкологии состоит из нескольких частей: диагностика, лечение и наблюдение за пациентами, которые прошли лечение, выздоровели или нуждаются в корректировании состояния. Именно этим вопросам в ходе работы конференции специалисты уделили особое внимание.

Конференцию приурочили к предстоящему открытию в Челябинске новой онкополиклиники, которое состоится в конце октября. Специалистам еще предстоит завершить организационные работы, перевезти и разместить на новом месте документацию и часть оборудования. Но уже в первых числах ноября врачи смогут начать прием пациентов. Благодаря развитию медицинских технологий, в новой онкополиклинике у специалистов появится возможность предложить пациентам вместо долгого пребывания в больнице так называемые стационарзамещающие технологии в лечении злокачественных новообразований. При этом качество самого лечения останется по-прежнему высоким.

В новой поликлинике будут развернуты малые операционные для неинвазивных методов лечения: например, офтальмологические пациенты будут проходить там лазеротерапию. Планируется открыть также отделение фотодинамической терапии предопухолевых и опухолевых патологий в онкоофтальмологии и гинекологии. Пока такое отделение расположено на базе стационара.

«Открытие новой онкополиклиники – это решение одной из самых острых задач в здравоохранении региона, долгожданное событие, – подчеркнул главный онколог министерства здравоохранения Челябинской области, академик РАН, заслуженный врач РФ Андрей Важенин. – Однако она будет единым мозговым центром и сможет функционировать только в комплексе со всей онкологической службой Южного Урала. Комфортные условия, которые будут созданы и для врачей, и для пациентов, позволят повысить качественный уровень оказания медицинской помощи онкобольным».

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/vrachi-so-vsey-rossii-obsudili-v-chelyabinske-voprosy-ambulatornoy-pomoshchi-pacientam-s