В Озерске активно возрождается комплекс «ГТО»

24 октября в ДК «Строитель» состоялось методическое совещание по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» в организации общего и дополнительного образования, силовые структуры, производственные предприятия.

Для встречи с заинтересованными лицами в Озерский городской округ прибыли: директор ОГБУ «Дирекция спортивно-массовых мероприятий и ВФСК «Готов к труду и обороне» в Челябинской области» Александр Беленков и начальник отдела той же «Дирекции» Вячеслав Сарсынбаев. Принимающую сторону официально представляли: начальник управления по ФКиС Артур Гаврилов и директор МБУ «Арена» Сергей Родин.

К участию в мероприятии были приглашены преподаватели физической культуры, представители спортивных и профсоюзных объединений (в том числе действующих на ФГУП «ПО «Маяк»), ответственные лица за развитие спорта среди военнослужащих, все неравнодушные жители Озерского городского округа.

Большую часть встречи занял доклад Александра Беленкова, в котором он напомнил о том, что реализация ВФСК «ГТО» начата в 2014 году по Указу Президента РФ в целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области физической культуры и спорта, создания эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения; рассказал об этапах внедрения комплекса (успехах и проблемах) в Челябинской области и проинформировал собравшихся о шагах, предпринимаемых его учреждением для популяризации движения, которое в далекие советские годы охватывало практически все население страны (о спартакиадах, информационно-разъяснительной работе и проч.).

Александр Беленков:

- Челябинская область входит в число 15 субъектов Российской Федерации, имеющих наиболее высокие показатели по вовлечению населения в ВФСК «ГТО», а на областном фоне ваш Озерский городской округ выглядит очень достойно, и во многом благодаря тому, что имеет достаточную инфраструктуру, чтобы жители могли проходить тестирование по всем дисциплинам на месте, не выезжая за пределы муниципалитета.

Но успокаиваться на достигнутом ни в коем случае нельзя: вам на месте очень важно использовать все имеющиеся ресурсы, чтобы мотивировать и убедить как можно более широкие слои населения сдать нормативы ГТО (а для этого требуется ответственное отношение каждого гражданина к своему здоровью).

Справочно: количество зарегистрированных пользователей Озерского городского округа в автоматизированной информационной системе (АИС) ГТО на 11 сентября 2017 г. составляет 1867 человек. На 24 сентября 2017 г. выполнили испытания на знаки отличия ГТО 338 озерчан, из них: на золотой знак – 208, на серебряный – 95, на бронзовый – 35 человек.

Пришедшие на встречу озерчане смогли задать руководителю областного учреждения вопросы, возникшие в ходе практики – они касались получения и использования привилегий за выполнение нормативов на золотой знак отличия Комплекса ГТО; прохождения медицинского осмотра перед тестированием; изначального определения нормативов для различных возрастных ступеней; возможностей системы АИС и так далее.

Александр Беленков отметил, что в ходе первых лет реализации ВФСК «ГТО» возникали некоторые трудности в работе и нестыковки, но на сегодняшний момент прошло три года, и во исполнение положений Указа Президента РФ Минспортом и рядом других федеральных органов исполнительной власти приняты десятки нормативно-правовых актов, каждый из которых регулирует отдельные аспекты внедрения и реализации мероприятий комплекса ГТО.

Александр Беленков поблагодарил участников встречи за состоявшийся диалог:

- Такое живое общение с людьми для нас очень важно: обратная связь помогает объективно оценить, как работает система, и за счет обобщения предложений граждан и организаций позволяет вносить обоснованные корректировки в распорядительные документы и деятельность центров тестирования.

Справочно: в Озерском городском округе Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» начал свою работу 1 октября 2015 года. Задачей Центра тестирования является привлечение наибольшего количества участников выполнения комплекса ГТО, которые в последующем станут обладателями знаков.

Работа Центра тестирования была возложена на методический отдел МБУ «Арена». В Центре тестирования жители округа могут получить полную консультацию по вопросам выполнения нормативов ГТО. Работники Центра, кроме приёма испытаний, оказывают помощь в прохождении процедуры регистрации и заполнения документов. Для удобства жителей, прием нормативов ГТО проходит и в рабочие, и выходные дни.

Озерский Центр тестирования занимается организацией городских фестивалей ГТО для отбора спортсменов и участия в областных фестивалях, где наши команды показывают достойные результаты. Со времени открытия Центра тестирования проведено 18 спортивно-массовых мероприятий в зачет комплекса ГТО, в которых приняло участие 2312 жителей Озерского городского округа.

http://www.ozerskadm.ru