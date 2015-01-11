Областной суд отложил рассмотрение апелляции экс-сенатора Цыбко

Сегодня состоялся второй день рассмотрения апелляционной жалобы адвокатов бывшего сенатора Совета Федерации Константина Цыбко на его приговор. Судья отклонила большинство заявленных вчера ходатайств и перенесла рассмотрение дела на 8 ноября.

В Челябинском областном суде сегодня утром продолжилось приостановленное вчера рассмотрение апелляционной жалобы на приговор в отношении бывшего сенатора Совета Федерации Константина Цыбко. Он вновь присутствовал на заседании посредством видеосвязи, хоть и ходатайствовал накануне о личном присутствии в зале, против чего выступила сторона обвинения.

На этот раз заседание продлилось чуть более 10 минут. За это время судья объявила, что отказывает в приобщении к материалам дела медицинских справок о состоянии здоровья осужденного, а также отклоняет ходатайство о личном участии фигуранта дела, обосновав это тем, что вариант «виртуального» присутствия вполне законен. Также адвокатам не удалось добиться изменения меры пресечения. Константин Цыбко остается в СИЗО №1. Защитники сообщили «ФедералПресс», что приведут в порядок медицинские документы и представят их вновь. Также они прокомментировали, что предоставленной им отсрочки будет достаточно для более глубокого изучения материалов дела.

Напомним, вчера, 25 октября, началось рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов Константина Цыбко на его приговор. Ранее озерский городской суд назначил ему наказание в виде 9 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 70 миллионов рублей за получении взяток. В первый день экс-политик и его защитники ходатайствовали об отводе всех судей уголовной коллегии областного ведомства, но получили отказ. Также было заявлено о приобщении к материалам дела медицинских документов, которые доказывают проблемы со здоровьем осужденного. Еще адвокаты Цыбко попросили дополнительное время для ознакомления с документацией, поскольку двое из них относительно недавно приступили к работе. 25 октября судьи не стали принимать решения и дали возможность адвокатам проехать в камеру к своему подопечному.

Как ранее сообщал экспертный канал, Озерский городской суд в августе 2017 года приговорил Константина Цыбко к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 70 миллионов рублей за получение взяток от Олега Лакницкого и бывшего сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова

http://fedpress.ru/news/74/society/1882456