Ведь "никто не знает", что в Советские времена на здании Главпочтампа города Озерска висели часы, подсказывающие время ВСЕМ людям площади! Не верите? Спросите администрацию города, которая тоже не в курсе. Это наши "ученики из советов". Может они не видели или учились на отлично? Закрыли глаза и не думают, что люди всей площади обозревали в советские времена время, которое помогало вовремя сесть на автобус, вовремя успеть до закрытия магазина и вообще жить с комфортом. Часы видны были со всей площади,приносили уют, а теперь пора забыть о таком благе, так как администрация не может понять, что от нее требуется. Писал, предлагал просил - все куда-то в пустоту. Видать много денег надо на БЛАГОустройство людей наших из Озерска. Посмотрите на Дом Быта из "советов"! И время вам, и прочее. Крупно и доступно. ВЕДЬ МОГУТ! Все надеюсь на перемены, а воз и ныне там!